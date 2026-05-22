Claudia Sheinbaum critica la imputación de Raúl Castro: "¿Qué sentido tiene?"

Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la imputación de Raúl Castro, poniendo en duda la actuación de la Administración Trump y señalando que los hechos por los que se acusa al exdictador de Cuba ocurrieron "hace 30 años".

"¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?", dijo Sheinbaum en una rueda de prensa celebrada este viernes. "Esto ocurrió hace 30 años, imagínense".

"Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora", indicó la presidenta de México. "Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión del caso de Cuba".

El 19 de mayo, Estados Unidos acusó formalmente a Castro de de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización sin ánimo de lucro Hermanos al Rescate en 1996.

En aquel ataque, murieron cuatro personas. Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar.

Palabras de Trump y Rubio tras la imputación de Raúl Castro

Tras hacerse oficial la acusación, el presidente Donald Trump aseguró que la presentación de cargos contra el exdictador de Cuba se trataba de "un momento muy importante". Poco después, la tensión entre Washington DC y La Habana se incrementó, y el Pentágono envió al mar Caribe al Grupo de Ataque del portaaviones USS Nimitz.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos continúa totalmente "enfocado" en cambiar a Cuba, eliminando el sistema comunista de su estructura. "Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el actual sistema político que tienen en pie", remarcó el jefe de la diplomacia.

En la posición opuesta, el actual dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la decisión judicial contra Castro de "acción política", afirmando que Estados Unidos "miente y manipula", al mismo tiempo que definió como "organización narco-terrorista" a Hermanos al Rescate