Atentado en Colombia contra opositores venezolanos: atacan a tiros a dos exiliados en Bogotá

Publicado por Virginia Martínez 13 de octubre, 2025

Los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez resultaron heridos este lunes en un ataque armado ocurrido en el norte de Bogotá, Colombia, donde ambos se encontraban exiliados tras huir de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Según los primeros reportes, los agresores dispararon desde un automóvil contra los dos activistas cuando salían del edificio donde residen, alcanzándolos con al menos diez impactos antes de huir de la escena.

Atacados a plena luz del día

Testigos indicaron que los hombres armados abrieron fuego repetidamente, causando pánico entre los vecinos. Personas que se encontraban en la zona auxiliaron a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Peche y Velásquez fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde recibieron atención médica. Ambos se encuentran fuera de peligro tras haber sido estabilizados, según fuentes médicas consultadas por medios locales.

Trayectorias y motivos del exilio Yendri Velásquez integra el equipo de Amnistía Internacional y es reconocido en la comunidad migrante de Bogotá como activista LGBTI. Vivía en Colombia desde hace más de un año luego de haber sido detenido y desaparecido temporalmente por agentes del régimen venezolano cuando intentaba salir del Aeropuerto Internacional de Maiquetía rumbo a una conferencia de la ONU. En Colombia solicitó refugio y participó en campañas públicas en defensa de los derechos de migrantes y de las minorías sexuales.

Luis Peche Arteaga es director de la consultora política Sala 58 y tiene doble nacionalidad venezolana y colombiana. Salió de Caracas en mayo tras hechos de represión directa, entre ellos el secuestro de su amigo el periodista Carlos Marcano por agentes de inteligencia del chavismo, episodio documentado por redes de apoyo a la prensa independiente. Según la información disponible, ambos llegaron a Bogotá en septiembre de 2024 y estaban gestionando la nacionalidad en Colombia.

Pronunciamiento de María Corina Machado

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia en Venezuela, reaccionó al atentado y sostuvo que no se trató de un hecho aislado, sino de una agresión vinculada a la persecución política del régimen de Nicolás Maduro.

“Este ataque representa una amenaza directa contra quienes luchan por la libertad y los derechos humanos en la región”, advirtió la líder opositora en un mensaje difundido en redes sociales.

Reacción institucional y llamado a investigar

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado en un comunicado publicado en X y subrayó que Velásquez es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. La entidad recordó la obligación estatal de garantizar la integridad de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela y pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación pronta y exhaustiva que esclarezca las circunstancias del ataque y refuerce la protección para las víctimas.

En su pronunciamiento la Defensoría enfatizó: “Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas que buscan refugio y asilo en el país. Continuaremos trabajando para que se respete el derecho a migrar, y para que se promuevan y garanticen los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que buscan en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida”.

Contexto de creciente inseguridad

El ataque ocurre en un momento de creciente preocupación por la seguridad de opositores venezolanos exiliados en distintos países de la región. Diversas organizaciones han denunciado un aumento de las amenazas y agresiones contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que han debido huir de Venezuela por motivos políticos.

En reacción a los hechos, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó en la red social X que toda persona venezolana que busque asilo en Colombia es bienvenida, “independiente de sus ideas”, y afirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará las medidas de resguardo para activistas de derechos humanos extranjeros en el país.

Petro añadió que el Gobierno tiene información sobre la presencia de “mafias coordinadas” en Cúcuta, e insistió en que los responsables de actos violentos serán enfrentados “con contundencia”.