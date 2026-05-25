¿Puedes recibir beneficios por discapacidad? Lo que los hispanos deben saber sobre el SSI y el SSDI

Protesta de un grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 25 de mayo, 2026

Los programas federales por discapacidad administrados por la Administración del Seguro Social se encuentran entre los sistemas de asistencia económica más importantes del país. Sin embargo, la complejidad de las reglas y la mezcla de siglas ha generado desinformación, especialmente entre familias hispanas y hogares bilingües.

Datos oficiales muestran que millones de personas reciben apoyo mediante dos programas distintos: SSI y SSDI.

SSI y SSDI: parecen iguales, pero funcionan de forma muy distinta

La primera diferencia es clave: uno depende de tu historial laboral y el otro de tu situación económica.

SSDI: beneficio basado en historial de trabajo

El programa de Social Security Disability Insurance está dirigido a personas con una discapacidad que les impide trabajar y que acumularon suficientes créditos laborales pagando impuestos al Seguro Social. También puede extender beneficios a algunos familiares.

Según el gobierno estadounidense, para acceder generalmente debes:

Tener una condición médica severa que impida trabajar.

que impida trabajar. Haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social .

. Haber acumulado suficientes créditos laborales .

. Cumplir la definición federal de discapacidad, una de las más estrictas del sistema.

SSI: apoyo para personas con bajos ingresos

Por otro lado, Supplemental Security Income no depende del historial laboral. Está destinado a personas con discapacidad, ceguera o mayores de 65 años con ingresos y recursos limitados.

El programa puede beneficiar tanto a adultos como a niños.

La SSA explica que los factores considerados incluyen:

Ingresos mensuales.

Recursos económicos disponibles.

Condiciones de vivienda.

Edad.

Discapacidad o ceguera.

¿Cuánto dinero pagan los beneficios?

Los montos cambian según el historial laboral, ingresos y circunstancias personales.

En SSDI, la cantidad depende del salario y aportes previos del trabajador. No existe una cifra única nacional.

En SSI, el monto federal base tiene límites establecidos y puede variar dependiendo del estado, ya que algunos agregan suplementos adicionales.

Expertos y comunidades especializadas señalan que muchas personas confunden ambos programas debido a sus nombres similares. Incluso en foros de apoyo y comunidades de beneficiarios es frecuente encontrar usuarios preguntando cuál reciben realmente.

El dato que preocupa: uno de cada cuatro jóvenes podría enfrentar discapacidad

La propia Administración del Seguro Social advierte que una discapacidad es mucho más común de lo que muchos creen.

Según datos oficiales, aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores actuales de 20 años desarrollará una discapacidad antes de alcanzar la edad de jubilación.

La agencia destaca este dato especialmente entre comunidades que trabajan en sectores con mayor exigencia física, donde históricamente participa una gran proporción de trabajadores hispanos.

Comunidad hispana: barreras de idioma y desinformación

La propia SSA mantiene una sección específica para población hispana en español y reconoce el impacto del Seguro Social en millones de familias latinas. Según la agencia, el sistema protege a cerca de 68 millones de personas y familias, incluyendo personas con discapacidades.

Sitio oficial en español: Seguro Social para la comunidad hispana.

Las dudas más frecuentes sobre el tema

Creer que SSI y SSDI son el mismo programa.

Pensar que trabajar elimina automáticamente toda elegibilidad.

Asumir que solo ciudadanos nacidos en Estados Unidos pueden acceder.

Desconocer que algunos beneficiarios pueden recibir ambos programas simultáneamente. 2,5 millones de personas reciben beneficios concurrentes, es decir, SSI y otros pagos del Seguro Social al mismo tiempo. ​La SSA señala que alrededor de, es decir, SSI y otros pagos del Seguro Social al mismo tiempo.

¿Cómo saber si calificas?

El gobierno federal recomienda revisar la elegibilidad mediante las herramientas oficiales antes de iniciar trámites o pagar a terceros.

Páginas oficiales:

Más que un cheque mensual

Aunque muchas personas perciben SSI o SSDI simplemente como una ayuda económica, especialistas en política social consideran que funcionan como una red de protección crítica para familias vulnerables.

Para comunidades hispanas —particularmente hogares multigeneracionales o trabajadores en sectores físicamente exigentes— la diferencia entre entender o no estos programas puede traducirse en acceso a vivienda, alimentación, Medicaid y estabilidad financiera.

La realidad es que muchas familias descubren demasiado tarde que podían haber calificado.

Y en temas de discapacidad, esperar suele salir caro.