Mientras el pueblo iraní es reprimido, Trump evalúa opciones para atacar al régimen del ayatola Jamenei

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de enero, 2026

Mientras las fuerzas represivas iraníes reprimen con violencia protestas masivas en todo el país, el presidente Donald Trump ha sido informado en los últimos días sobre opciones concretas para lanzar ataques militares contra el régimen del ayatola Alí Jamenei, según informó el New York Times citando a múltiples funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de las conversaciones.

De acuerdo con el diario, Trump no tomó, por ahora, una decisión final, pero está considerando seriamente autorizar un ataque en respuesta a la represión del régimen iraní, luego de que decenas de manifestantes hayan sido asesinados durante las últimas semanas.

Las opciones presentadas al presidente incluyen, según el reporte, golpes selectivos incluso contra objetivos no militares en Teherán, un dato clave que marca el carácter de los escenarios evaluados, ya que no se trataría únicamente de disuasión militar, sino de castigar directamente al aparato represivo del régimen iraní.

Trump ha vinculado explícitamente cualquier acción militar futura a la conducta del régimen iraní frente a los manifestantes, que han salido a las calles del país debido al alto costo de la vida y la falta de libertades bajo la teocracia de Jamenei. En declaraciones recientes, el presidente Trump advirtió que, si Teherán vuelve a “matar gente como lo ha hecho en el pasado”, Estados Unidos responderá con fuerza.

“Los vamos a golpear muy duro donde duele. No significa botas en el terreno, pero sí golpearlos muy, muy duro”, dijo Trump esta semana.

🇺🇸 🇮🇷 TRUMP: IRAN WILL BE FREE! - Trump just put Iran's mullahs on red alert - massacre those heroic protesters and we'll smash your regime hard, no troops required!



Trump declares: "We'll be hitting them very hard where it hurts... that doesn’t mean boots on the ground."… pic.twitter.com/sB9tZHkUJL — Bill Mitchell (@mitchellvii) January 10, 2026

Según el NYT, los funcionarios estadounidenses subrayaron al presidente Trump la necesidad de evitar una escalada que termine reforzando al régimen iraní, o que desencadene represalias directas contra personal militar o diplomático estadounidense en la región.

Altos funcionarios estadounidenses dijeron al medio que algunas de las opciones de ataque analizadas están directamente ligadas a unidades de seguridad iraníes involucradas en la represión de las protestas. El objetivo, afirmaron, sería castigar a los responsables de la represión sin generar un efecto de contragolpe o de cierre de filas en la población iraní.

La revelación del NYT se produce apenas una semanada después de que Trump ordenara una masiva operación militar en Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Desde entonces, la Administración ha insistido públicamente en que el presidente cumple sus amenazas y que no se debe subestimar al Ejército más poderoso del mundo.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en las que también se abordó la situación en Irán, Siria y Gaza, reportó Axios.

El antecedente inmediato también es un claro aviso de que EEUU está dispuesto a golpear al régimen iraní. Hace poco más de seis meses, Trump ordenó ataques directos contra instalaciones nucleares iraníes, una operación que desencadenó represalias y reabrió negociaciones forzadas. Asimismo, en 2020, durante su primer mandato, fue Trump quien ordenó un ataque con drones en Bagdad, Irak, que mató al mayor general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de Irán.