Estados Unidos ofrece servicios de pasaporte a las comunidades de Judea y Samaria por primera vez

El nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee Gil Cohen-Magen / AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de febrero, 2026

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel celebró el anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén de ofrecer servicios de pasaporte in situ a los residentes de Judea y Samaria.

La embajada afirmó que, como parte de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos y del esfuerzo asociado por "llegar a todos los estadounidenses", la oficina consular ofrecería servicios de pasaporte por un día en varios lugares, incluidos Efrat, Ramala, Beitar Illit, Haifa, Jerusalén, Netanya y Beit Shemesh.

La sesión en Efrat está programada para llevarse a cabo el 27 de febrero, y las demás tendrán lugar en los próximos meses.

Efrat y Beitar Illit son comunidades judías en Judea y Samaria, y que la embajada ofrezca servicios allí sería algo sin precedentes.

Un portavoz de la embajada confirmó a JNS el miércoles que "esta es la primera vez que ofrecemos servicios consulares a un asentamiento [judío] en Cisjordania".

"Esto no representa un cambio en la política de Estados Unidos", dijo el portavoz. "La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén busca ofrecer servicios consulares al mayor número posible de ciudadanos estadounidenses en todo Israel y Cisjordania".

La declaración señaló que la embajada ha ofrecido recientemente servicios consulares en ciudades y localidades palestinas de Samaria, incluidas Ramala, Taybeh, Al-Mazra’a Ash-Sharqiya y Turmus Aya.

"Damos la bienvenida a la histórica decisión de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén de ampliar los servicios consulares a los ciudadanos estadounidenses en Judea y Samaria", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, agradeciendo al embajador estadounidense Mike Huckabee por hacer que las relaciones entre Israel y Estados Unidos sean "más estrechas y sólidas que nunca".

El Consejo Local de Efrat, en una declaración emitida el miércoles, afirmó que el "histórico" evento "continúa la línea representada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien visitó Efrat en varias ocasiones e incluso dijo que le gustaría comprar una casa y mudarse a vivir a la comunidad".

"Tras esfuerzos prolongados, nos complace ser la primera comunidad en acoger la rama de servicios consulares de la embajada de Estados Unidos como parte del nuevo proyecto presentado por la embajada", dijo el alcalde de Efrat, Dovi Shefler.

La sección consular de la embajada "ayudará a los muchos residentes de Efrat que tienen ciudadanía estadounidense", afirmó, y añadió que el paso "constituye una revolución en el servicio para nuestros residentes, y estamos orgullosos de ser los portadores de esta noticia en Judea y Samaria".

Huckabee dijo en una entrevista con Tucker Carlson la semana pasada que "el Área C es Israel". Según la división de Judea y Samaria en tres porciones establecida por los Acuerdos de Oslo, el Área C es la única bajo control civil y militar israelí y comprende el 60% de la región.

Los funcionarios israelíes han insistido en gran medida en que el Área C, o la mayor parte de ella, se incluirá en cualquier posible acuerdo político con los palestinos.

El Área C alberga aproximadamente a 325.000 israelíes y 300.000 palestinos, e incluye unas 135 comunidades judías reconocidas por el Gobierno israelí y más de 100 asentamientos no reconocidos.

Sin embargo, la política declarada de Estados Unidos es que Judea y Samaria no son territorio israelí. Un funcionario estadounidense se negó a profundizar en los comentarios de Huckabee, pero dijo a JNS que no reflejaban la posición actual de la Administración Trump.

Trump se opone a la aplicación unilateral de la soberanía israelí en Judea y Samaria, dijo el funcionario a JNS.

El Gobierno israelí aprobó este mes un plan para convertir el estatus de tierras en la región en propiedad estatal si los palestinos que viven allí no pueden demostrar su titularidad.

El Gobierno de Estados Unidos no mantiene datos específicos, pero se cree que Efrat y Beitar Illit —esta última completamente poblada por jaredíes— cuentan con un contingente considerable de israelí‑estadounidenses.

La tarde del martes marcó la fecha límite para que los residentes de Efrat se inscribieran para una cita con funcionarios consulares para el viernes. Un anuncio del consejo municipal señaló que estarían disponibles servicios de pasaporte, así como el registro de ciudadanía para niños nacidos fuera de Estados Unidos y servicios notariales.

©JNS