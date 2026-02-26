Irán limita a lo nuclear las conversaciones con EEUU en Ginebra

Una mujer iraní pasa junto a un mural que sataniza las conversaciones entre Irán y EEUU AFP

Publicado por Diane Hernández 26 de febrero, 2026

Irán afirmó que la tercera ronda de negociaciones indirectas con Estados Unidos, que se celebra este jueves en Ginebra, se centrará exclusivamente en el programa nuclear iraní y en el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

"El tema de las negociaciones (…) se centra en la cuestión nuclear", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, quien reiteró el derecho de su país al "uso pacífico de la energía nuclear". Según explicó la agencia AFP, Teherán ya comunicó esta postura a Omán, mediador en el proceso.

Alta tensión

Las conversaciones se desarrollan en un clima de alta tensión, tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de que podría ordenar una acción militar si no se logra un acuerdo. En un discurso reciente acusó a Irán de perseguir "ambiciones nucleares siniestras" y de desarrollar misiles capaces de amenazar a Europa.

Teherán rechazó esas acusaciones y sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos. Sin embargo, Washington insiste en ampliar el diálogo al programa balístico iraní. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que ese punto también debe formar parte de cualquier acuerdo.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, calificó la cita como una "oportunidad histórica".

Desde Omán, su canciller Badr Albusaidi señaló que ambas delegaciones mostraron apertura a "ideas nuevas y creativas", dijo la AFP.