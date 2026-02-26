El director del Foro de Davos renuncia por sus vínculos con Epstein

Publicado por Williams Perdomo 26 de febrero, 2026

Borge Brende anunció el jueves que renunciaría como director del Foro Económico Mundial, que organiza la cumbre anual de Davos, después de que se revelaran sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Después de una cuidadosa consideración, he decidido dimitir como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial", dijo el ex ministro de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Dijo que sus más de ocho años al mando habían sido "profundamente gratificantes", pero que creía que "ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones".

El FEM dijo a principios de este mes que realizaría una revisión independiente de las interacciones de Brende con Epstein, después de que su nombre apareciera docenas de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia en el caso del delincuente sexual convicto.

Aparecer en los archivos de Epstein publicados no implica en sí mismo ninguna irregularidad.

El FEM dijo el jueves que la revisión de Brende había concluido.

"Los resultados indican que no existen preocupaciones adicionales más allá de lo que se había revelado previamente", indicó.

La organización expresó su "sincero agradecimiento por las importantes contribuciones de Borge Brende al Foro Económico Mundial" y agregó: "Respetamos su decisión de dimitir".

EL FEM dijo que su director general Alois Zwinggi había sido designado presidente interino y CEO mientras la junta comienza el proceso de encontrar un sucesor permanente para Brende.

Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Enfrentaba cargos de presunto tráfico sexual cuando se suicidó en 2019 durante su detención.