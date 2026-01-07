Mientras continúa la represión en Venezuela, EEUU lanza un ultimátum a Diosdado Cabello: cooperar con la transición o convertirse en objetivo militar

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de enero, 2026

En medio de informes que exponen una profundización de la represión en Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses, la Administración Trump le envió un mensaje claro al ministro del Interior chavista, Diosdado Cabello, acusado por narcotráfico en EEUU: coopere con la transición o se convertirá en un objetivo militar.

Una fuente del Departamento de Guerra confirmó a VOZ que Cabello, uno de los altos jerarcas del régimen y el hombre a cargo de la maquinaria represiva del chavismo, será un potencial objetivo militar de EEUU si no coopera con las directrices de Washington, que está forzando al régimen chavista a llevar adelante una transición ordenada por los próximos meses exigiéndoles compromisos puntuales económicos y de seguridad.

La agencia de noticias Reuters informó en primicia la noticia y añadió que Washington ya le envió el ultimátum a Cabello a través de intermediarios.

Las agencias de Inteligencia de Estados Unidos consideran a Cabello, uno de los miembros más fundamentalistas del régimen, la mayor amenaza para la transición. Anteriormente, Reuters ya había reportado que Washington está planificando incentivos de amnistía para los altos jerarcas del régimen para que colaboren con los intereses de Estados Unidos.

Asimismo, Washington también considera, aunque en menor medida, como amenaza a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Tanto Cabello como Padrino López tienen acusaciones por narcotráfico en EEUU y ambos tienen recompensas millonarias que pesan sobre sus hombros. La Casa Blanca cree que Padrino López es más maleable y controlable que Cabello.

La represión en Venezuela sigue profundizándose

A pesar de que EEUU capturó a Maduro, la represión en Venezuela no ha parado y las libertades siguen siendo suprimidas.

A través de un decreto, el régimen de Venezuela, ahora comandado por la sustituta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ordenó el arresto de todo aquel que haya celebrado de alguna manera la captura del dictador chavista.

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal”, se lee en el decreto, que está firmado por Maduro, aunque este se encuentra detenido en Nueva York tras su primera audiencia ante un juez de Manhattan.

Una fuente de la Fiscalía venezolana, que pidió el anonimato por seguridad, confirmó a VOZ que el propio Cabello dio la orden de apresar a quienes celebraron en redes sociales la captura de Maduro.

Desde el domingo 4 de enero, en las principales ciudades de Venezuela como Caracas y Valencia, las fuerzas represivas del régimen de Maduro comenzaron a presentarse en las avenidas principales para intimidar a ciudadanos y periodistas.

Ya para el 5 de enero las calles principales de Caracas estaban copadas con presencia de colectivos chavistas, funcionarios de Inteligencia del SEBIN, encapuchados sin identificación y miembros de la Policía Nacional Bolivariana, confirmaron a VOZ tres ciudadanos venezolanos distintos.

“La Cota Mil está tomada en ambos canales”, dijo el 6 de enero un ciudadano venezolano que reportó, además, “presencia en Altamira” de fuerzas represivas chavistas. En las redes sociales también se pudieron apreciar vídeos de los colectivos y funcionarios de seguridad del régimen monitoreando las calles.

Algunos reportes también denunciaron que las fuerzas represivas fueron a las zonas populares de Caracas a amedrentar y revisar casas y celulares. Incluso, en los complejos habitaciones de la Misión Vivienda, un programa del Estado venezolano, se obligó a los habitantes a poner pancartas que reflejen reclamos contra EEUU por la detención del dictador Maduro.

El New York Post y Fox News se hicieron eco de la ola de represión en Venezuela, apuntando directamente contra los colectivos chavistas, fuerzas armadas paramilitares que, por lo general, responden a Cabello.

Estos grupos estuvieron montando puestos de control irregulares, también conocidos como alcabalas, para revisar bolsos y celulares al azar de civiles buscando alguna señal crítica hacia el régimen chavista.

Funcionarios de contrainteligencia militar y policías del régimen también estuvieron deteniendo y revisando celulares de ciudadanos venezolanos.

En Valencia al menos 30 personas fueron detenidas, informaron activistas de derechos humanos en redes sociales. Asimismo, 14 periodistas fueron detenidos en Caracas el mismo día que Delcy Rodríguez se juramentó como “presidente encargada” de Venezuela. 13 de los 14 periodistas fueron liberados horas después de su detención y uno fue deportado.

En una publicación en las redes sociales del régimen, Cabello se mostró entre una multitud de milicianos armados gritando su famosa proclama: "Leales siempre, traidores nunca".

El rol de Diosdado en la transición aún es incierto, pero con la maquinaria represiva andando, los venezolanos aún no perciben, para bien, la salida de Maduro, tomando como práctica habitual la eliminación de conversaciones y fotos cada vez que van a salir a las calles para evitar una detención injusta. Por ahora, Washington tampoco ha pedido explícitamente la liberación de los presos políticos, sin embargo, este martes el presidente Donald Trump dijo que el régimen chavista estaba “cerrando” uno de los centros de torturas en Caracas, aunque no dio detalles sobre el asunto.