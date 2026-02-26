Un proyecto de ley bipartidista pretende ampliar el acceso a Internet en Irán

Manifestantes se concentran en solidaridad con el movimiento de protesta iraní en Los Ángeles (Files) AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de febrero, 2026

Los senadores Dave McCormick (republicano por Pensilvania) y Jacky Rosen (demócrata por Nevada) presentaron una legislación para ampliar el acceso a Internet en Irán a pesar de los esfuerzos del régimen por cortarlo.

La Ley de Derechos Humanos, Libertad en Internet y Responsabilidad en Irán responde a la brutal represión tras días de protestas en el país. Las autoridades iraníes bloquearon el acceso a Internet y, al parecer, mataron a miles o decenas de miles de ciudadanos para frenar las manifestaciones. Existe un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes.

"El pueblo de Irán se ha visto obligado a vivir bajo un régimen represivo que ha utilizado la censura y los cortes de Internet para debilitar los esfuerzos de su pueblo por defenderse", declaró Rosen. "El futuro de Irán debe ser moldeado por su pueblo, que merece tener sus derechos protegidos y libre acceso a la información".

La medida pondría los esfuerzos para proporcionar acceso a Internet a los iraníes bajo la secretaría de Estado de EEUU e incluiría el examen de herramientas, como la tecnología de satélite directo a la célula, la búsqueda de formas de contrarrestar los apagones de Internet impuestos por el régimen, el desarrollo de tecnologías para responder rápidamente a los esfuerzos iraníes para bloquear el acceso a Internet y la ampliación de la programación de EEUU a Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump recortó la financiación de Voice of America, que operaba una red de noticias persa, mediante una orden ejecutiva en marzo de 2025.

El nuevo proyecto de ley del Senado también buscaría formas para que los líderes del Congreso identifiquen y sancionen a las personas que apoyan los abusos de los derechos humanos de Irán, incluidos aquellos que suministran tecnología para la vigilancia o para cerrar Internet.

"Esta legislación bipartidista ampliará el acceso a Internet en medio de los apagones y la represión del régimen, aplicará sanciones a los violadores de los derechos humanos, incluidos sus facilitadores, y promoverá la documentación y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos", declaró McCormick.

