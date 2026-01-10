El líder supremo de Irán pide a Trump que "gestione su propio país" mientras las protestas causan al menos 65 muertos

Publicado por Nicholas Ballasy - Just The News 10 de enero, 2026

Las manifestaciones a escala nacional en Irán han entrado en su segunda semana, con manifestantes tomando las calles a pesar de las crecientes advertencias del gobierno de una respuesta más dura y los esfuerzos generalizados para frenar la comunicación.

El número de muertos asciende al menos a 65, según informaciones procedentes del interior de Irán.

Los disturbios contra el régimen iraní se han extendido desde el histórico Gran Bazar de Teherán a ciudades y pueblos de las 31 provincias.

Las autoridades iraníes han cortado el acceso a Internet y a los servicios telefónicos internacionales, una medida destinada a sofocar la coordinación entre los manifestantes y limitar la información sobre el terreno.

A pesar de estas restricciones, las multitudes siguieron congregándose el viernes por la noche en ciudades que van desde la capital, Teherán, hasta los centros provinciales, manifestándose contra la galopante inflación, el colapso de la moneda y el alto coste de la vida.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que gobierna Irán desde 1989, ha denunciado públicamente lo que ha calificado de "vándalos" y "saboteadores", señalando que las fuerzas de seguridad podrían adoptar medidas más estrictas contra los manifestantes.

También criticó al presidente Trump por decir que Estados Unidos se involucraría si el régimen empieza a matar a su propia gente.

"El presidente estadounidense ha dicho que si el gob. iraní hace tal o cual cosa, me pondré del lado de los alborotadores. Los alborotadores han puesto sus esperanzas en él. Si es tan capaz, que dirija su propio país", escribió en X.

"Nuestros enemigos no conocen Irán. En el pasado, Estados Unidos fracasó debido a su planificación defectuosa. Hoy también, su planificación defectuosa les hará fracasar", escribió también.

En otro post, Jamenei escribió: "Hoy como ayer, EEUU se equivoca en sus cálculos sobre Irán."

