El régimen cubano mata a cuatro tripulantes de una embarcación proveniente de EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de febrero, 2026

El régimen cubano informó que fuerzas de seguridad de la isla mataron a cuatro tripulantes e hirieron a otros seis tras un enfrentamiento armado con una lancha rápida registrada en Estados Unidos que, según la versión oficial, ingresó en aguas territoriales cubanas.

De acuerdo con una nota difundida por la embajada de Cuba en Washington y atribuida al Ministerio del Interior cubano, la embarcación —registrada en Florida con matrícula FL7726SH— fue detectada en la mañana dentro de aguas cubanas, aproximándose hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

La versión oficial del régimen castrista

Tras relatar brevemente las características de la embarcación estadounidense y la locación del enfrentamiento, el régimen cubano describió su relato oficial, explicando que antes de abrir fuego hubo un acercamiento a la lancha rápida.

“Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco efectivos a bordo, se acercó a la embarcación para su identificación, la tripulación de la lancha infractora abrió fuego contra el personal cubano, lo que provocó heridas al comandante de la nave cubana”, describió la nota cubana.

“Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el momento de este informe, cuatro agresores que se encontraban en la embarcación extranjera fallecieron y seis resultaron heridos. Los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica”, añadieron. “Las investigaciones por parte de las autoridades competentes continúan con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

Investigación en curso, a la espera de respuesta estadounidense

En el comunicado, el régimen cubano reafirmó su determinación de “proteger sus aguas territoriales” en un momento donde Washington está presionando a los regímenes de izquierda de la región. El mes pasado, a principios de enero, fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas, Venezuela, para capturar al entonces dictador Nicolás Maduro.

Al momento de publicar este artículo, no se ha informado de una reacción oficial por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Noticia en desarrollo