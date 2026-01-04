Se intensifican las protestas en Irán, que ya dejan al menos 12 muertos

Publicado por Israel Duro 4 de enero, 2026

Teherán fue escenario de nuevas manifestaciones el sábado por la noche, y actos violentos se registraron en regiones del oeste de Irán, informó el domingo una agencia de noticias en el octavo día de protestas.

Este movimiento, desatado por el enojo en torno al creciente costo de la vida en la República Islámica, comenzó el 28 de diciembre en la capital iraní y se extendió al resto del país con reivindicaciones políticas.

Las protestas alcanzaron, en mayor o menor medida, a unas cuarenta ciudades -aunque algunos reportes hablan de incluso 50-, en su mayoría pequeñas y medianas y situadas principalmente en el oeste del país, según un recuento de AFP basado en anuncios oficiales y de medios de comunicación.

"Muerte al dictador"

Al menos 12 personas han muerto desde el miércoles en los enfrentamientos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según un recuento basado en reportes oficiales. Las concentraciones del sábado por la noche en Teherán fueron calificadas de "limitadas" por la agencia de noticias Fars y descritas como "compuestas generalmente por grupos de entre 50 y 200 jóvenes".

Según esta agencia de noticias, se escucharon consignas políticas como "Muerte al dictador", pero no se produjeron disturbios destacables, salvo "algunos lanzamientos de piedras y el incendio de algunos contenedores de basura".

El oeste del país, principal foco de las protestas

Esta situación "contrasta con la intensificación de la violencia y los ataques organizados en otras regiones, especialmente en el oeste del país".

En Malekshahi, un condado de unos 20.000 habitantes donde vive una importante población kurda, los enfrentamientos se cobraron la vida el sábado de un miembro de las fuerzas de seguridad, según medios iraníes.

Según Fars, "unos alborotadores intentaron entrar en una comisaría". "Dos asaltantes fueron abatidos".

Las autoridades y los medios iraníes no comunican necesariamente y con detalle todos los incidentes, lo que complica la valoración de los acontecimientos. Las redes sociales se inundan de videos sobre la movilización y represión del régimen, pero no todos pueden ser autentificados.