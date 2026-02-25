El Departamento de Estado habilitó un centro de llamadas 24/7 tras la ola de violencia en México

Publicado por Vanessa Vallejo 25 de febrero, 2026

En los últimos días, varios estados de México han registrado un repunte de violencia, con bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el ejército mexicano. Esta situación se desencadenó tras la operación que provocó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del cártel. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha respondido rápidamente para brindar asistencia a los ciudadanos americanos que necesiten apoyo en medio de esta crisis de seguridad.

Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, nos dijo que la Administración está trabajando 24/7 para garantizar la seguridad de los americanos, incluyendo aquellos que están en el extranjero:

"La Administración Trump mantiene su compromiso de proteger al pueblo estadounidense, tanto en el país como en el extranjero. Tras los recientes eventos en México, el Departamento de Estado implementó rápidamente un centro de llamadas disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar a nuestros compatriotas, y emitió directrices en tiempo real para que las personas obtengan la información que necesitan. Nuestro compromiso, ya sea a través de los servicios consulares o de nuestras misiones diplomáticas en el extranjero, se mantiene firme: servir al pueblo estadounidense."

Según un portavoz de la agencia, los ciudadanos estadounidenses no están obligados a reportar sus viajes al extranjero con el Departamento de Estado, por lo que no es posible rastrear con precisión cuántos se encuentran en un país en un momento dado. Sin embargo, desde que comenzó esta escalada de violencia el 22 de febrero, no se han reportado estadounidenses heridos ni fallecidos.

El centro de atención telefónica del Departamento de Estado está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder consultas, y ha recibido más de 1152 llamadas hasta el momento, la mayoría relacionadas con cancelaciones de vuelos, aseguró un portavoz. Desde que comenzaron los eventos violentos, las suscripciones al Smart Traveler Enrollment Program (STEP), para obtener información sobre México, aumentaron de 70 mil a 250 mil, ampliando considerablemente el alcance de los mensajes oficiales del departamento referentes a la situación.

Los estadounidenses en México que necesiten asistencia consular pueden llamar a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado al +1-202-501-4444 desde fuera de Estados Unidos, o al +1-888-407-4747 desde Estados Unidos o Canadá.

El Departamento de Estado ha animado a todos los ciudadanos americanos interesados en recibir actualizaciones críticas sobre seguridad a inscribirse en línea en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes o a seguir el canal de WhatsApp "Departamento de Estado de EE. UU. - Actualizaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses".

Un portavoz del departamento insistió en que la agencia está lista para ayudar a los estadounidenses en el extranjero y para brindar asistencia consular a quienes se puedan ver afectados por la violencia en México.