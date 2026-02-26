Rusia afirma haber entregado a Ucrania los restos de mil soldados
El intercambio de restos de combatientes es uno de los escasos ámbitos de cooperación entre Kiev y Moscú desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra su vecino, conflicto que esta semana entró en su quinto año.
Rusia anunció este jueves la entrega a Ucrania de los restos de mil soldados ucranianos caídos en combate, en un intercambio en el que Moscú recibió los cuerpos de 35 militares rusos, según informó un asesor del Kremlin.
"Los cuerpos de mil soldados ucranianos fueron entregados a Ucrania. Rusia recibió a cambio los restos de 35 soldados rusos", señaló en Telegram Vladimir Medinski, asesor y negociador del Kremlin.
El funcionario acompañó su mensaje con una fotografía en la que se observa a personas con trajes de protección blancos trasladando bolsas mortuorias desde un camión refrigerado.
Uno de los pocos canales de cooperación
El intercambio de restos de combatientes es uno de los escasos ámbitos de cooperación entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra su vecino, conflicto que esta semana entró en su quinto año.
Pese a la continuidad de los combates, ambas partes han mantenido mecanismos puntuales para el canje de prisioneros y la repatriación de cuerpos.
Conversaciones en Ginebra
También está previsto que el asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, mantenga contactos con los representantes estadounidenses.
Washington impulsa una solución diplomática al conflicto, que ha dejado cientos de miles de muertos y heridos y ha provocado vastos daños en territorio ucraniano. Sin embargo, las negociaciones permanecen estancadas, ya que Moscú exige que Kiev renuncie a parte de sus territorios ocupados, una condición que Ucrania rechaza.
Ucrania acusa a Rusia de un importante ataque aéreo
Rusia lanzó durante la noche 420 drones y 39 misiles, incluidos 11 balísticos, contra infraestructuras críticas y zonas residenciales en ocho regiones de Ucrania, informó el presidente Volodímir Zelenski.
Según las autoridades, decenas de personas, entre ellas niños, resultaron heridas, aunque no se difundió de inmediato un balance definitivo.
Last night, Russia once again waged war on critical infrastructure and ordinary residential buildings. 420 drones – most of them “shaheds” – and 39 missiles of various types, including 11 ballistic ones, were fired at our people. Destruction has been recorded in eight regions,… pic.twitter.com/cHm2oxhe0S— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2026
"Se registraron daños en ocho regiones, con numerosas viviendas y edificios de apartamentos dañados (...) También fueron atacadas instalaciones de infraestructura de gas en la región de Poltava, así como subestaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipro", escribió Zelenski en X.
El ataque se produjo mientras enviados estadounidenses y ucranianos se preparaban para nuevas conversaciones en Ginebra para intentar poner fin a la guerra.