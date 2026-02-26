Publicado por Carlos Dominguez | afp 26 de febrero, 2026

Jimmy Lai, empresario mediático prodemocracia de Hong Kong, ganó este jueves una apelación en una condena por fraude, apenas días después de haber sido sentenciado a prisión en otro proceso relacionado con la seguridad nacional.

El fallo ha sido una victoria sorpresa para Lai, de 78 años, fundador del extinto diario Apple Daily, quien fue condenado este mes a 20 años de cárcel por cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo una ley de seguridad nacional impuesta por el gigante asiático.

Lai sigue encarcelado

El caso de fraude surge tras una disputa contractual y no se relaciona con las acusaciones contra Lai bajo la ley de seguridad nacional. Lai no acudió a la corte y por el momento permanece encarcelado.

"Permitimos las apelaciones, eliminamos las condenas y descartamos las sentencias", declaró el juez Jeremy Poon, jefe de la Alta Corte.

El Departamento de Justicia de la región semiautónoma anunció que analizará detenidamente el fallo "para evaluar la posibilidad de presentar un recurso", según declaró un portavoz gubernamental tras conocerse la decisión.

Todavía no se sabe de qué manera influirá la decisión de este jueves en el tiempo total que deberá pasar Lai en prisión.