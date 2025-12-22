Ataque en Bondi Beach: el primer ministro Albanese pide perdón a la comunidad judía mientras se conocen más detalles del atentado

Publicado por Santiago Ospital 22 de diciembre, 2025

Australia continúa el duelo por la masacre en Bondi Beach. Tras un día de reflexión nacional en honor a los 15 muertos en el ataque, el primer ministro, Anthony Albanese pidió perdón a la comunidad judía en Australia por el ataque ocurrido durante un evento de Janucá.

"Siento el peso de la responsabilidad por una atrocidad que ocurrió mientras era primer ministro", aseguró el mandatario de 62 años este lunes. "Lamento lo que la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto han sufrido".

También prometió que su Gobierno trabajaría "a diario" para proteger a los judíos australianos: "Para proteger su derecho fundamental como australianos de estar orgullosos de ser quienes son, de practicar su fe, de educar a sus hijos y de participar plenamente en la sociedad australiana". Asimismo, anunció una serie de medidas como reformas en las leyes de posesión de armas y de discurso de odio.

Albanese fue abucheado el domingo, durante el memorial por las víctimas en la misma Bondi Beach. El líder del Partido Laborista Australiano ha sido criticado por no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo, o incluso por promoverlo con políticas como el reconocimiento de un Estado palestino.

El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, puso voz a estas críticas, asegurando tras el mortal tiroteo que en agosto le había entregado una carta a su par australiano advirtiéndole de que sus políticas fomentaban el terrorismo. Pero, aseguró Netanyahu, Albanese "no hizo nada".

Nuevos detalles: un ataque planeado "meticulosamente"

Este lunes también se conocieron nuevas informaciones del ataque, revelados por la Policía local.

De acuerdo con los documentos, los acusados, Naveed Akram y su padre Sajid Akram, "planearon meticulosamente" el atentado durante meses. En imágenes reveladas por las Policía, se los ve disparando escopetas y moviéndose de "manera táctica".

También se halló un video en el teléfono de uno en el que se los ve repudiando a "los sionistas" frente a una bandera del grupo terrorista Estado Islámico, al tiempo que recitan un pasaje del Corán y detallan sus motivaciones para el ataque, según AFP.

Uno de los atacantes, Sajid Akram de 50 años, murió a tiros a manos de la policía durante el ataque. El hombre de nacionalidad india ingresó a Australia con visa en 1998.

Su hijo Naveed, de 24 años y nacionalidad australiana, sobrevivió y permaneció hospitalizado con heridas de bala hasta este lunes, cuando la policía lo trasladó a la cárcel. Enfrenta múltiples cargos, incluido uno por terrorismo y 15 por asesinato.

Los documentos judiciales también revelan que los Akram pusieron banderas del Estado Islámico en los parabrisas delanteros y traseros del automóvil que estacionaron cerca de la playa, poco antes del ataque.

Bajaron del vehículo con tres armas de fuego, tres bombas de tubo y una bomba de pelota de tenis, según el medio local ABC. Aunque habrían arrojado los cuatro aparatos explosivos, ninguno detonó.