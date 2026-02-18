JD Vance advierte que el régimen de Irán aún no ha cumplido las principales exigencias de Trump en las negociaciones nucleares

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de febrero, 2026

El vicepresidente JD Vance dijo este martes que el régimen de Irán no había atendido las principales exigencias de la Administración del presidente Donald Trump durante las negociaciones en Ginebra, aun cuando Washington acordó conceder a Teherán dos semanas para reducir las diferencias entre ambas partes. A pesar de esto, Vance explicó durante una entrevista con la cadena conservadora Fox News que la segunda ronda de negociaciones nucleares con Irán arrojó algunos avances y que incluso hubo un acuerdo para mantener una próxima reunión.

“En algunos aspectos salió bien. Acordaron reunirse después. Pero en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente ha establecido ciertas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni a abordar”, comentó el vicepresidente, quien también subrayó que una de esas condiciones innegociables es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. De igual forma, Vance explicó que una República Islámica con armamento nuclear podría desencadenar una carrera armamentista global más amplia, lo que representaría riesgos para la seguridad de Estados Unidos. “El presidente de los Estados Unidos está realmente intentando encontrar una solución aquí, ya sea a través de opciones diplomáticas o mediante otra alternativa, que signifique que los iraníes no puedan tener un arma nuclear”, agregó.

En otra parte de la entrevista, el vicepresidente enfatizó que las negociaciones continuarán por ahora, pero dejó abierta la posibilidad de que la diplomacia llegue a su límite. “Vamos a seguir trabajando en ello, pero por supuesto, el presidente se reserva la facultad de decir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural. Esperamos no llegar a ese punto, pero si ocurre, esa será decisión del presidente”, señaló Vance.