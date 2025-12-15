Ahmed al Ahmed, el héroe de Bondi: el civil que desarmó a uno de los tiradores en la masacre de Sídney

Un civil desarmó a uno de los tiradores de Bondi Beach Captura de pantalla/ 7 News Australia

Publicado por Diane Hernández 15 de diciembre, 2025

En medio del caos, los disparos y el terror desatado durante el atentado terrorista contra la celebración de Janucá en Bondi Beach, un hombre hizo lo impensable: corrió hacia el tirador. Su nombre es Ahmed al Ahmed, un frutero de 43 años, padre de dos niñas, que desarmó a uno de los atacantes y se convirtió en el rostro del coraje civil tras un ataque que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos en la playa más popular de Australia.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde durante el evento 'Janucá junto al mar', al que asistían más de 1.000 personas. Dos hombres armados -Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24- abrieron fuego contra la multitud en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía.

El momento que cambió la escena

Las imágenes, verificadas por BBC, ABC News Australia y difundidas por medios internacionales, muestran a Ahmed al Ahmed saliendo desde detrás de un automóvil, avanzando entre los disparos y abordando por la espalda a uno de los atacantes, que se encontraba parapetado cerca de una palmera. En segundos, lo derribó, forcejeó con él y le arrebató un arma de cañón largo.

El agresor retrocedió. Ahmed, ya con el arma en su poder, lo apuntó sin disparar, manteniendo una posición defensiva hasta que el atacante huyó. Luego, bajó el arma, la apoyó contra un árbol y levantó las manos, dejando claro a la policía que no era una amenaza. Otro civil se sumó brevemente para ayudar, mientras el segundo tirador continuaba disparando desde un puente cercano.

"El hombre es un héroe", resumieron titulares alrededor del mundo tras la difusión del video, que superó 22 millones de visualizaciones en redes sociales.

Herido, operado y bajo vigilancia médica

El heroísmo tuvo un costo. Durante el forcejeo, Ahmed recibió entre cuatro y cinco disparos en el hombro, el brazo y la mano, según relataron sus padres a ABC News. Varias balas quedaron alojadas en el cuerpo y algunas impactaron cerca del hueso. Fue sometido a cirugía de urgencia y permanece hospitalizado, a la espera de dos o tres intervenciones más, de acuerdo con su familia y con Seven News Australia.

Ahmed se está recuperando de su primera ronda de operaciones en el Hospital St George en Kogarah.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó este al héroe de Bondi, y elogió su increíble valentía durante el ataque terrorista.

"Ahmed es un héroe de la vida real", escribió Minns en Instagram.

"Vio que la gente estaba muriendo"

​

​El padre fue contundente: su hijo no pensó en religiones, nacionalidades ni orígenes. "No discrimina. Aquí en Australia no hay diferencias. Habría hecho lo mismo por cualquiera".

​

​Ahmed al Ahmed no llevaba uniforme ni arma. Estaba tomando un café con un amigo cuando escuchó los disparos. Decidió no huir. Decidió actuar.

​

​Hoy, mientras Sídney llora a las víctimas y deja flores en Bondi Beach, su nombre quedó ligado a una verdad simple y poderosa: en el peor momento, un civil común eligió el valor. Sus padres, Mohamed Fateh Al Ahmed y Malakeh Hasan Al Ahmed, hablaron públicamente desde las puertas del hospital . Llegaron a Australia desde Siria hace apenas unos meses y no veían a su hijo desde hacía años. "Vio que la gente estaba muriendo", contó su madre. "Cuando el tirador se quedó sin munición, Ahmed se lanzó y le quitó el arma. Fue alcanzado, pero salvó vidas".​El padre fue contundente: su hijo no pensó en religiones, nacionalidades ni orígenes. "No discrimina. Aquí en Australia no hay diferencias. Habría hecho lo mismo por cualquiera".. Estaba tomando un café con un amigo cuando escuchó los disparos. Decidió no huir. Decidió actuar.​Hoy, mientras Sídney llora a las víctimas y deja flores en Bondi Beach, su nombre quedó ligado a una verdad simple y poderosa: en el peor momento, un civil común eligió el valor.

Reconocimiento oficial y apoyo mundial

Las autoridades australianas elogiaron públicamente su intervención. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que el país vio a "australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros", y subrayó que esa valentía salvó vidas.

La repercusión cruzó las fronteras. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump mencionó a Ahmed en un discurso en la Casa Blanca: "Salvó muchas vidas. Es una persona muy valiente". Varias personas han colaborado con donaciones para su recuperación, de acuerdo al medio ABC News Australia.

El ataque y la investigación

El atentado dejó víctimas de entre 10 y 87 años. Sajid Akram murió abatido por la policía tras un intercambio de disparos; Naveed Akram permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades investigan vínculos con el extremismo islamista y confirmaron el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo asociado a los sospechosos. Se desplegó la 'Operación Refugio', con cientos de agentes protegiendo lugares de culto.