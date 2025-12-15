Netanyahu: en Israel, los judíos pueden defenderse de los "bárbaros"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de diciembre, 2025

"Sabemos que habrá más ataques", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el domingo por la noche tras la masacre de Janucá en Sídney, y añadió que el lugar más seguro para los judíos es aquel en el que "podemos defendernos": Israel.

"Nos defendemos con las Fuerzas de Defensa de Israel, con las fuerzas de seguridad y con las heroicas mujeres y hombres de la Policía de Israel", declaró Netanyahu.

El primer ministro pronunció estas palabras en un acto de encendido de velas de Janucá celebrado en la Academia de Policía de la ciudad de Beit Shemesh, al que asistieron el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, el comisario general de la Policía de Israel, Danny Levy, y la familia del sargento primero Ran Gvili, el último rehén muerto que queda en Gaza.

"Regresamos a nuestra tierra tras el exilio que se nos impuso", continuó Netanyahu. "Y lo primero que tuvimos que renovar fue nuestra capacidad de autodefensa. Eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años con mayor intensidad y mayor éxito. De hecho, representamos al mundo libre, a la civilización moderna, frente a los bárbaros que quieren arrastrarnos de vuelta a la Edad Media. Eso es lo que quieren".

Añadió: "Al igual que en los días de los macabeos, aunque somos pocos contra muchos, somos un Estado de unos 10 millones de habitantes frente a muchos, frente a enemigos que hasta hace poco luchaban contra nosotros, que suman unos 200 millones".

Dirigiéndose a la familia de Gvili, Netanyahu prometió que Israel "traerá de vuelta a Rani, al igual que trajimos de vuelta a 254 de nuestros 255 rehenes. ... Somos un pueblo que ha aprendido a ayudarse a sí mismo, porque sabíamos que en tiempos de angustia no es seguro que nadie más nos ayude. Ese fue, en gran medida, nuestro destino en la diáspora, con oleadas de antisemitismo que subían y bajaban, subían y bajaban".

El primer ministro continuó diciendo que lo único que ha cambiado con la creación del Estado de Israel es que ahora los judíos pueden defenderse de sus asesinos, cuyos actos "siempre venían después de acusaciones, mentiras e innumerables calumnias".

Netanyahu también relató que en agosto había entregado una carta al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la que le advertía de que su política estaba fomentando el terrorismo. "Usted está pidiendo un Estado palestino y, en realidad, está recompensando a Hamás por la horrible masacre que llevó a cabo el 7 de Octubre", dijo Netanyahu, reiterando el mensaje de la carta. Pero Albanese "no hizo nada", subrayó el mandatario israelí.

Agregó que los enemigos de Israel provocaron "una catástrofe insoportable" el 7 de octubre de 2023.

"Pero el 8 de octubre, la situación ya había cambiado. Fuimos tras ellos y los atacamos metódicamente: primero en Gaza, luego en Líbano, después en Siria, también en Irak y, sobre todo, en Irán".

En su discurso, Ben-Gvir elogió a los miembros de la Policía de Israel, comparándolos con los "macabeos del pasado... que encienden una llama incluso cuando están rodeados de oscuridad".

El comisario Levy dedicó el primer encendido de velas de Janucá al rehén fallecido Gvili, afirmando que el día de la invasión terrorista masiva desde Gaza, "Ran no dudó. Herido, salió de su casa, luchó con valentía y salvó la vida de muchos civiles. Rezamos por su regreso, deseamos una completa recuperación a todos los heridos y enviamos nuestro abrazo a las familias en duelo que han perdido lo más preciado para ellas".

En un acto separado de encendido de velas celebrado en la residencia presidencial de Jerusalén, el presidente israelí Isaac Herzog recibió también a la familia de Gvili para conmemorar el heroísmo del "último rehén que siguen reteniendo los terroristas asesinos en Gaza. ¡Reiteramos nuestro llamamiento para que Ran sea liberado inmediatamente y pueda regresar a casa con su querida familia para recibir un entierro digno!".

