Imputado por terrorismo uno de los atacantes de Sídney

Publicado por Williams Perdomo 17 de diciembre, 2025

La policía acusó el miércoles al presunto pistolero de Bondi, Naveed Akram, de terrorismo, 15 cargos de asesinato y una letanía de otros delitos después del tiroteo masivo más mortífero de Australia en décadas.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en una conducta que causó muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y causar miedo en la comunidad", dijo la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

"Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por ISIS, catalogada como organización terrorista en Australia", dijeron las autoridades en un comunicado, utilizando otro nombre para el grupo Estado Islámico.

Las autoridades dicen que Naveed y su padre Sajid Akram abrieron fuego durante un festival judío en la famosa playa Bondi de Sydney el domingo por la noche, matando a 15 personas e hiriendo a docenas más.

Entre las víctimas había una niña de 10 años, dos sobrevivientes del Holocausto y un matrimonio asesinado a tiros cuando intentaban frustrar el ataque.

Naveed resultó gravemente herido por la policía durante el tiroteo, y los medios locales informaron que despertó del coma el martes por la noche. Sajid Akram murió en un tiroteo con la policía.