El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo retoman los diálogos de paz tras un parón de semanas

Un soldado colombiano junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo AFP.

Publicado por Diane Hernández 17 de febrero, 2026

El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo reactivaron las negociaciones de paz tras superar una crisis que amenazó con romper definitivamente el proceso, luego de que el grupo narcotraficante suspendiera los diálogos en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La ruptura se produjo después de que Petro se comprometiera durante una visita a la Casa Blanca, el pasado 3 de febrero, a colaborar con Estados Unidos en la localización de alias Chiquito Malo, máximo comandante del Clan del Golfo.

El compromiso generó un fuerte rechazo del grupo armado, que abandonó la mesa de conversaciones que se desarrollaba desde septiembre en Doha, Catar, alegando que el acuerdo atentaba contra su "buena fe" en el proceso de paz.

Sin embargo, la oficina de paz del Gobierno confirmó este martes que los negociadores sostuvieron una reunión en Bogotá el 9 de febrero y lograron superar la suspensión.

"El proceso de paz continúa avanzando", señaló la entidad en un comunicado.

Lista de narcos y cooperación con Estados Unidos

Como parte del acercamiento bilateral, Petro entregó a Trump un listado con los principales jefes del narcotráfico en Colombia, con el objetivo de recibir apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses para su captura.

Entre los nombres incluidos figuraban Chiquito Malo, Iván Mordisco -líder de la mayor disidencia de las FARC- y Pablito, uno de los principales comandantes del ELN en la frontera con Venezuela.

La decisión fue interpretada por el Clan del Golfo como una señal contradictoria en medio de un proceso orientado al desarme a cambio de beneficios jurídicos.

En un comunicado previo, el grupo acusó al mandatario de anteponer "intereses personales" sobre la búsqueda de la paz en los territorios.