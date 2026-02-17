El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo retoman los diálogos de paz tras un parón de semanas
La ruptura se produjo después de que Petro se comprometiera durante una visita a la Casa Blanca, el pasado 3 de febrero, a colaborar con Estados Unidos en la localización de alias 'Chiquito Malo', máximo comandante del Clan del Golfo.
El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo reactivaron las negociaciones de paz tras superar una crisis que amenazó con romper definitivamente el proceso, luego de que el grupo narcotraficante suspendiera los diálogos en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La ruptura se produjo después de que Petro se comprometiera durante una visita a la Casa Blanca, el pasado 3 de febrero, a colaborar con Estados Unidos en la localización de alias Chiquito Malo, máximo comandante del Clan del Golfo.
El compromiso generó un fuerte rechazo del grupo armado, que abandonó la mesa de conversaciones que se desarrollaba desde septiembre en Doha, Catar, alegando que el acuerdo atentaba contra su "buena fe" en el proceso de paz.
Sin embargo, la oficina de paz del Gobierno confirmó este martes que los negociadores sostuvieron una reunión en Bogotá el 9 de febrero y lograron superar la suspensión.
"El proceso de paz continúa avanzando", señaló la entidad en un comunicado.
">
📄Comunicado del Grupo de Trabajo para el Espacio Sociojurídico entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - (a)EGC, sobre la reunión del pasado 9 de febrero de 2026. Continuamos avanzando con los compromisos de paz. pic.twitter.com/nxCJ7vOwId— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) February 17, 2026
Lista de narcos y cooperación con Estados Unidos
Como parte del acercamiento bilateral, Petro entregó a Trump un listado con los principales jefes del narcotráfico en Colombia, con el objetivo de recibir apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses para su captura.
Entre los nombres incluidos figuraban Chiquito Malo, Iván Mordisco -líder de la mayor disidencia de las FARC- y Pablito, uno de los principales comandantes del ELN en la frontera con Venezuela.
La decisión fue interpretada por el Clan del Golfo como una señal contradictoria en medio de un proceso orientado al desarme a cambio de beneficios jurídicos.
En un comunicado previo, el grupo acusó al mandatario de anteponer "intereses personales" sobre la búsqueda de la paz en los territorios.
Política
Washington clasifica como grupo terrorista al cártel colombiano Clan del Golfo
Diane Hernández
Proceso de paz en medio de tensiones
La reanudación de las negociaciones ocurre en un contexto de mayor cooperación entre Bogotá y Washington para combatir el narcotráfico, en un país que sigue siendo el principal productor mundial de cocaína.