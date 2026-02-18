Zelenski afirma que los ucranianos no le permitirían cederle territorio a Rusia

Publicado por Sabrina Martin 17 de febrero, 2026

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Ucrania no aceptará un acuerdo de paz que implique retirarse unilateralmente del Donbás y entregar ese territorio a Rusia. En una entrevista con Axios, aseguró que una cesión de este tipo sería rechazada por la ciudadanía en un referéndum.

"Emocionalmente, la gente nunca lo perdonará. Nunca (...) es parte de nuestro país, todos estos ciudadanos, la bandera, la tierra”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario coincidieron con la tercera ronda de negociaciones directas entre Kiev y Moscú en Ginebra, donde el control de la región sigue siendo el principal obstáculo.

Mediación estadounidense y tensiones políticas

El presidente explicó que los mediadores Steve Witkoff y Jared Kushner le indicaron que Rusia quiere terminar la guerra, aunque él dijo estar más escéptico. Les advirtió que no aceptará promover un acuerdo que su propio pueblo considere una concesión inaceptable.

Zelenski cuestionó que el presidente Donald Trump haya pedido públicamente concesiones solo a Ucrania. Si bien reconoció que puede ser más fácil presionar a Kiev que a Moscú, afirmó que una paz estable no se logra otorgando ventaja política al presidente ruso Vladimir Putin.

El punto crítico: control territorial

Los mediadores han sugerido que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas del Donbás que aún controlan y que ese territorio se convierta en una “zona económica libre” desmilitarizada, sin definir su soberanía. Zelenski dijo estar dispuesto a discutir una retirada solo si Rusia desplaza sus tropas una distancia equivalente, y reiteró que no reconocerá reclamaciones territoriales rusas.

El referéndum como línea roja

Zelenski señaló que Kiev y Washington coinciden en que cualquier acuerdo debe ser sometido a votación nacional. Cree que una retirada total del Donbás sería rechazada, mientras que un pacto que congele las líneas actuales de combate podría ser aceptado por la población.

Rusia, sin embargo, mantiene su exigencia de controlar toda la región, lo que mantiene bloqueadas las conversaciones.

Riesgos, alto el fuego y elecciones

La delegación rusa está ahora encabezada por Vladimir Medinsky, lo que, según Zelenski, podría retrasar avances. En contraste, afirmó que los contactos militares en Abu Dabi permitieron acordar un mecanismo liderado por Estados Unidos para supervisar un eventual alto el fuego con drones.

Por ahora, Moscú solo ha aceptado un cese de hostilidades de un día para permitir una votación, lejos del plazo que Kiev considera necesario. Zelenski no descartó que, si se logra un alto el fuego, se convoque un referéndum junto con elecciones presidenciales.