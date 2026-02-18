Padres impugnan la ley de "secuestro" de transexuales, respaldados por un psicólogo trans y un grupo de defensa de los derechos de los homosexuales

Cuando los menores fugados piden bloqueadores de la pubertad, hormonas transgénero e intervenciones quirúrgicas para parecerse al sexo opuesto, Washington el Estado no sólo los deriva para tratamientos potencialmente irreversibles, sino que además no exige la notificación y el consentimiento de los padres, oculta su "localización y estado" y decide unilateralmente las condiciones de "reunificación", alega una demanda.

Sin embargo, según el históricamente anulado Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., los padres no pueden impugnar las leyes del Estado de Evergreen ante los tribunales porque no se vieron perjudicados.

Una amplia coalición de padres de niños con confusión de género, tanto reales como potenciales, grupos de defensa de los derechos de los padres, de la libertad religiosa y de los derechos de los homosexuales, 16 estados e incluso un psicólogo infantil transexual, apoyan ahora la petición de America First Legal al Tribunal Supremo en amigosdeltribunal, la mayoría presentados el martes, para que restablezca la impugnación legal de AFL.

Washington causó alarma por primera vez hace tres años cuando la legislación avanzó para crear una excepción de "cuidado de afirmación de género" a la notificación parental para niños fugados. AFL demandó sin éxito para bloquear el "secuestro sancionado por el Estado" después de que se convirtiera en ley.

El grupo, fundado por el influyente asesor del presidente Trump, Stephen Miller, pidió al alto tribunal que hiciera caso a dos advertencias de los magistrados Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch de que los tribunales inferiores estaban evitando "cuestiones constitucionales polémicas" sobre los derechos de los padres en las transiciones de género facilitadas por el Estado al denegar la legitimación.

Su hermano America First Policy Institute representa Erin Lee, quien dice que su hija adoptó una nueva identidad de género sólo "después de ser atraída a una reunión extraescolar por uno de sus profesores," similar a una escuela secundaria de Colorado que invitó a todos los alumnos durante cuatro días consecutivos a charlas sobre LGBTQ con un profesor a la hora de comer.

La segunda advertencia de los jueces fue provocada por la denegación de la SCOTUS de la petición de Lee para responsabilizar a otro distrito escolar de Colorado por permitir que el profesor de la niña invitara a la niña de 12 años a una conferencia de 90 minutos sobre la identidad de género, que incluso el 10º Circuito calificó de adoctrinamiento..

First Liberty Institute representa a Abigail Martinez, que perdió a su hija con confusión de género por suicidio después de California sacara a la niña de su casa y la sometiera a hormonas transgénero sin asesoramiento. Martínez ha compartido ampliamente la inquietante historia durante cuatro años.

El 9º Circuito, que también supervisa California,ahora exige a los padres que esperen hasta que "pueda ser demasiado tarde" para impugnar una ley que "infringe claramente sus derechos constitucionales, convirtiendo esos derechos en "promesas de papel" en el proceso, dice el escrito.

El Tribunal Supremo ya está estudiando si revocar la ley el bloqueo del 9º Circuito a la medida cautelar permanente de un juez de distrito contra las llamadas políticas de secreto de género de California, que obligan a los distritos escolares a ocultar la identidad de género a los padres. Varios grupos que se personaron en ese caso también lo hicieron en el desafío de la AFL en Washington.

"Nuestra Constitución impone a los Estados la carga de respetar los derechos fundamentales, no a los ciudadanos de recuperar el derecho a ser padres de sus propios hijos", dijeron16 fiscales generales republicanos encabezados por Raul Labrador, de Idaho, y James Uthmeier, de Florida.

Al considerar los daños a los clientes de AFL "autoinfligidos y no suficientemente inmediatos o ciertos", el 9º Circuito adoptó una visión tan "retorcida" de la legitimación que "borró" los derechos de los padres, dijeron. "Cada día" los padres tienen "menos autoridad sobre la custodia y el cuidado de sus hijos" que antes de que Washington cambiara la ley, que "se cierne sobre cada interacción".

Si bien el alto tribunal ha evitado impugnar las transiciones sociales secretas de los alumnos por parte de los distritos escolares, "esta petición presenta un vehículo más limpio (...) para confirmar la primacía de los derechos de los padres sobre la preferencia de un Estado por la ideología de género", en parte porque Washington "autoriza explícitamente intervenciones médicas sin el consentimiento de los padres", dijeron los AG.

The LGB Courage Coalition, fundada por el denunciante de la clínica pediátrica de género Jamie Reed, presentó un escrito con los padres Jodie y David Holman, que culpan a las leyes de Washington por su enfermedad mental de 15 años que ha desaparecido desde noviembre, y Ashly Wallace, cuya hija fingió la falta de vivienda y utilizó el bienestar "para escapar de una familia que se negó a tratarla como un varón."

"Los sistemas de bienestar infantil se diseñaron para proteger a los niños maltratados y sin hogar, no para separar a los niños con problemas de sus propios padres, que tratan de abordar los problemas de salud mental subyacentes de su hijo menor de edad en lugar de animar por defecto a ese niño a someterse a medidas que alteren su vida para cambiar su apariencia", dice el escrito.

Washington creó una red entrelazada de leyes que "hacen casi imposible que los padres dirijan la crianza de sus hijos... para que crezcan íntegros", incluyendo Medicaid que anula a los padres y leyes que permiten a los menores a partir de los 13 años recibir tratamiento de salud mental sin el consentimiento de los padres y obligando a las aseguradoras a ocultar a los asegurados sus cuidados de afirmación de género, señalan.

La psicóloga transexual Erica Anderson, que ha atendido a "cientos" de niños por confusión de género y ha realizado la transición de "muchos" pero es una abierta crítica de las laxas normas del sector, presentó un escrito sobre la importancia de la participación de los padres en los procedimientos de transición, representada por el Wisconsin Institute for Law and Liberty y California Justice Project.

A falta de la intervención de la Corte Suprema de los EEUU, los casos de todo el país que impugnan las transiciones secretas en la escuela están "dividiendo a los tribunales inferiores en todo tipo de direcciones", con algunos "evadiendo el fondo de la cuestión" a través de la legitimación o de una norma que "sacude la conciencia" y otros "caracterizando erróneamente la cuestión como una mera cuestión de "plan de estudios"", dice el escrito.

El resultado ha sido catastrófico para los niños confundidos de género, con intentos de suicidio, grave deterioro emocional, daños físicos e incluso tráfico sexual, y el sistema de Washington es aún peor porque oculta activamente a los niños de sus padres, dijo Anderson.

"Los niños ni siquiera pueden recibir un Tylenol sin el consentimiento paterno; facilitar una transición de género secreta es mucho más grave, sobre todo cuando el padre ni siquiera conoce la ubicación o cualquier información sobre el bienestar de su hijo,", dice el escrito.

