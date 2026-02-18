Taylor Swift es la artista que más música vendió en 2025: ¿dónde quedó Bad Bunny?

Publicado por Virginia Martínez 18 de febrero, 2026

Por cuarto año consecutivo, Taylor Swift fue la artista que más música vendió en el mundo. Así lo confirmó este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que considera ventas en formatos de música física, de streaming y de descarga.

En octubre Swift publicó su duodécimo álbum, The Life Of A Showgirl, que registró la mejor semana de estreno del año, así como la mejor de toda su carrera, según AFP. La asociación también destacó el éxito del documental de su última gira, The End of an Era.

"El sexto premio IFPI al Artista Global del Año de Taylor Swift es un logro verdaderamente histórico", destacó Victoria Oakley, directora ejecutiva de la organización detrás de la distinción. "La Lista de Artistas Globales de la IFPI está compuesta por artistas destacados de todo el mundo y también representa a los equipos y el compromiso a largo plazo detrás de cada lanzamiento".

La intérprete de Shake It Off, de 36 años, supera en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanza su mejor posición hasta la fecha y se sitúa por tercer año consecutivo en el top cinco mundial. En tercer lugar está el rapero canadiense Drake.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, que actuó en el espectáculo de descanso de la Super Bowl y recientemente triunfó en los premios Grammy, se sitúa en el quinto puesto, por delante del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Con su primer puesto el año pasado, Swift ganó el premio tantas veces como todos los demás artistas juntos en los últimos diez años. Tyler, The Creator marcó su primera aparición entre los primeros 20.

Bad Bunny marcó su sexto año consecutivo en la lista, integrando junto con Swift, Drake, SEVENTEEN, The Weeknd y Eminem un exclusivo grupo de apariciones consecutivas los últimos cinco años. Además, vale destacar que Bad Bunny logró recortar 15 puestos en tan solo un año:

Líderes históricos en ventas

A continuación, la lista completa de artistas que embolsaron año a año según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica: