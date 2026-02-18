Un robot de inteligencia artificial se incorpora a las aulas israelíes como auxiliar docente

Publicado por Canaan Lidor 18 de febrero, 2026

Un instituto israelí ha empezado a utilizar este año un robot impulsado por IA para ayudar a los profesores en una de las primeras aplicaciones de esta tecnología en las aulas del país, según ha informado el centro.

El robot, conocido como Buddy se utiliza en la escuela ISTS Kiryat Bialik, cerca de Haifa, donde sirve de apoyo a las clases de tecnología y a los alumnos con necesidades especiales, según anunció la semana pasada la red Sci-Tech Schools de Israel, a la que pertenece la institución de Kiryat Bialik.

El dispositivo no pretende sustituir a los profesores sino ayudarles, dijeron los administradores de la escuela.

"Su objetivo primordial debe ser reforzar y mejorar la labor de los profesores"

"Cuando nos propusimos por primera vez implementar la IA en el sistema educativo de Israel, sabíamos que su propósito principal debía ser fortalecer y mejorar el trabajo de los profesores", dijo a JNS Meirav Zarbiv, subdirector general y jefe de la Administración de Innovación y Tecnología del Ministerio de Educación israelí.

El robot consta de un ordenador alojado dentro de un chasis de plástico del tamaño de un gato doméstico grande. La cabeza es una pantalla rectangular que muestra una cara animada con ojos de dibujos animados yuna boca sonriente. Encima de la pantalla hay una barra con una cámara.

El cuerpo redondeado del robot tiene luces LED azules que brillan con acentos circulares. En el panel frontal se ve una rejilla de altavoz.

"El robot permite a los profesores "dedicar más tiempo a la orientación individualizada de los alumnos"

El robot permite a los profesores "dedicar más tiempo a la orientación individualizada de los alumnos, al pensamiento creativo y al aprendizaje socioemocional, al tiempo quepreserva el papel central del profesor", añadió Zarbiv.

Los estudiantes también pueden comunicarse con el robot en sesiones de lluvia de ideas, o éste puede guiarles en sus tareas. Según la red escolar ISTS, fundada en 1949 y que cuenta con unos 100.000 alumnos en 264 centros de secundaria y bachillerato de 54 municipios, el robot propicia breves descansos para realizar actividades físicas.

Los alumnos también pueden programar ellos mismos el robot como parte de su trabajo de clase.

El dispositivo ayuda a los profesores a planificar las clases

Los responsables de la escuela afirman que el dispositivo ayuda a los profesores a elaborar planes de clase y a extraer ejemplos de recursos en línea, lo que permite a los educadores centrarse más en la creatividad, el pensamiento crítico y el desarrollo socioemocional.

"Buddy está diseñado para mejorar, no sustituir, el papel vital de nuestros profesores", dijo Raya Tubul, director del campus ISTS Kiryat Bialik. "Permite a los profesores dedicar más tiempo a la participación significativa de los estudiantes, al tiempo que garantiza que cada niño reciba una atención personalizada".

También se espera que el robot sirva como asistente de aprendizaje a distancia para los estudiantes que no puedan asistir a la escuela por enfermedad, transmitiendo vídeo y audio en directo desde el aula a través de una app dedicada.

© JNS