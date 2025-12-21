Día de reflexión: Australia hace una pausa para llorar a las víctimas del terrorismo de Janucá

Australia guardó este domingo un momento de recuerdo en todo el país por las víctimas del ataque terrorista de Janucá en Bondi Beach, una semana después de la masacre, con vigilias que tuvieron lugar a las 18:47 horas, hora en la que comenzó el tiroteo.

Miles de personas se reunieron en los suburbios del este de Sídney, donde se produjo el atentado, para guardar el minuto de silencio, como parte de los actos que se celebraron en todo el país. En medio de una seguridad reforzada, la comunidad judía de Nueva Gales del Sur celebró una vigilia y conmemoración por las víctimas y los supervivientes en Bondi Beach. Dignatarios y líderes religiosos se dirigieron al acto.

El primer ministro Anthony Albanese calificó el Día de Reflexión como "un momento para que Australia se solidarice con nuestra comunidad judía.

"A las 6:47pm, puedes encender una vela en tu ventana para recordar a las víctimas del ataque terrorista antisemita en Bondi y apoyar a aquellos que están de duelo", continuó. "Permanecer unidos para demostrar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos".

En una declaración pública el sábado, Albanese dijo que la declaración para el acto conmemorativo del domingo se hizo el viernes en coordinación con Nueva Gales del Sur, diciendo que "Australia no permitirá que estos malvados terroristas antisemitas nos dividan. La luz triunfará, y de eso se trata Janucá".

Albanese y su gobierno en Canberra se han enfrentado a críticas, incluso del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, por no hacer lo suficiente para combatir el aumento del antisemitismo en el período previo al ataque de Sydney. También se enfrenta a acusaciones de evitar enfrentarse a la violencia islámica yihadista al desviar la atención hacia el control de armas tras la masacre.

El director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Mike Burgess, dijo que cooperará plenamente con la revisión de las agencias de seguridad nacional anunciada el domingo por Albanese, informó The Guardian.

Burgess dijo que la revisión ayudaría a aclarar las "declaraciones falsas" que circulan desde el ataque terrorista de Bondi Beach y a restaurar la confianza pública. Añadió que la ASIO ya había iniciado una revisión interna de su toma de decisiones tras el atentado, y que los resultados se compartirían con el Gobierno y se harían públicos. Burgess dijo que la agencia acogió con satisfacción el escrutinio, pero rechazó las afirmaciones de que ASIO no transmitió información de inteligencia o quitó prioridad a los esfuerzos antiterroristas.

Quince personas fueron asesinadas en el atentado terrorista durante una fiesta de Janucá en Archer Park el 14 de diciembre, entre ellas el rabino Eli Schlanger, de 41 años, que dirigió la misión Jabad en Bondi durante 18 años, y un transeúnte no judío Adam Smyth, de 50 años y padre de cuatro hijos. La víctima más joven era Matilda, de 10 años.

La policía mató a uno de los pistoleros en el lugar de los hechos y detuvo al segundo, que se enfrenta a 59 cargos, entre ellos 15 de asesinato y comisión de un acto terrorista. La policía dijo que los primeros indicios sugieren que los atacantes padre e hijo se inspiraron en Estado Islámico, un grupo catalogado como organización terrorista en Australia.

Cuarenta y una personas -entre ellas cuatro niños- fueron trasladadas a hospitales inmediatamente después del ataque terrorista, según la Policía Federal Australiana.

NSW Health dijo el domingo por la tarde que 13 pacientes permanecen hospitalizados en los hospitales Prince of Wales, St George, St Vincent's, Royal Prince Alfred y Royal North Shore, incluyendo cuatro personas en estado crítico pero estable y nueve personas en estado estable.

