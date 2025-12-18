Australia: detienen a siete hombres por planear un "acto violento" días después del ataque en Bondi
Los policías registraron a varios sospechosos, a los que tendieron en la carretera con las manos atadas a la espalda, según imágenes obtenidas por la prensa local.
La policía australiana arrestó este jueves a siete hombres en Sídney tras recibir informaciones de que estarían planeando un "acto violento" en esta ciudad, golpeada por el reciente atentado antisemita en la playa de Bondi, una de las más populares de Australia.
"Hasta este momento, la Policía no ha identificado ninguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi", indicó en un comunicado la policía estatal de Nueva Gales del Sur.
Agregó que agentes de tácticas especiales interceptaron dos vehículos, tras recibir información "de que posiblemente se está planeando un acto violento".
Los policías registraron a varios hombres, a los que tendieron en la carretera con las manos atadas a la espalda, según imágenes obtenidas por la prensa local.
Uno de los sospechosos parecía sangrar de un corte en la cabeza.
Un vehículo policial embistió además a un auto pequeño que conducían los sospechosos para detenerlos, explicó AFP.
Datos del mortal ataque en Bondi
El saldo fue devastador: 15 personas asesinadas, al menos 29 hospitalizadas -seis en estado crítico, seis en condición crítica pero estable y 13 estables- y dos policías heridos por disparos. Según la Policía, el número total de lesionados supera las 40 personas. El ataque ya es considerado el segundo peor tiroteo masivo en la historia del país, solo detrás de la masacre de Port Arthur de 1996.
Tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad, Sajid Akram murió abatido, mientras que Naveed Akram resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.