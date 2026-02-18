Cuatro de cada 10 estudiantes judíos afirman haber sufrido odio en el campus, según un estudio

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de febrero, 2026

Una nueva encuesta publicada el 17 de febrero revela que una parte significativa de los estudiantes universitarios judíos en Estados Unidos afirman haberse encontrado con el antisemitismo en el campus, y muchos de ellos alteran la forma en que expresan su identidad judía como resultado de ello.

El estudio, realizado por el Comité Judío Americano en colaboración con Hillel International, muestra que el 42% de los estudiantes judíos afirman haber sufrido antisemitismo durante su estancia en la universidad.

Entre esos estudiantes, más de la mitad dijeron que se sintieron incómodos o inseguros en un evento del campus debido a su identidad judía.

En general, el 34% dijo que había evitado mostrar públicamente su identidad judía por miedo a una reacción violenta, a ser intimidado o amenazado por hacerlo.

Casi cuatro de cada 10 encuestados dijeron que se habían abstenido de compartir sus opiniones sobre Israel con compañeros de clase o en el campus, porcentaje que aumentó al 68% entre los que declararon haber sufrido antisemitismo.

La Dra. Laura Shaw Frank, del AJC, dijo que los resultados ponen de relieve las preocupaciones existentes, incluso cuando los disturbios a gran escala en los campus han disminuido. "Aunque acogemos con satisfacción el hecho de que la gran mayoría de los campus no han sido interrumpidos por protestas incontroladas en el último año, los datos dejan claro que los estudiantes judíos siguen experimentando el antisemitismo en sus campus", dijo.

La encuesta indica además que el clima del campus influye en las percepciones de los estudiantes. Casi un tercio de los estudiantes judíos afirmó que la vida estudiantil o las actividades del campus habían fomentado un ambiente hostil para los judíos, y una cuarta parte declaró haber sido excluida de un grupo o evento por ser judía.

A pesar de los entornos a menudo hostiles, la identidad judía e Israel siguen estando estrechamente vinculados para muchos encuestados. Un 69% dijo que preocuparse por el Estado de Israel es una parte importante de ser judío, y un 76% dijo que la afirmación de que Israel no tiene derecho a existir es antisemita.

La encuesta también reveló que el 80% de los padres de estudiantes judíos de secundaria afirman que los informes sobre antisemitismo son un factor a la hora de decidir a qué universidad ir.

Adam Lehman, presidente y director general de Hillel International, dijo que los resultados reflejan una realidad preocupante. "Ningún estudiante judío debería tener que ocultar su identidad por miedo al antisemitismo, y sin embargo esa es la realidad para demasiados estudiantes hoy en día", dijo.

AJC y Hillel dijeron que continúan trabajando con los líderes universitarios y recientemente se asociaron con el Consejo Americano de Educación para convocar a los presidentes de los campus para abordar el odio y la intolerancia entre compañeros en la escuela.

La investigación fue realizada por la firma independiente SSRS utilizando muestras representativas a nivel nacional de adultos judíos y de la población estadounidense en general en el otoño de 2025.

