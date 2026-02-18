Mientras el gasto escolar aumenta, las matriculaciones siguen disminuyendo

Publicado por Just The News / Esther Wickham / The Center Square 18 de febrero, 2026

(The Center Square) - La matrícula en las escuelas públicas disminuyó en los últimos años aun cuando la dotación de personal y el gasto aumentó, lo que despertó un debate entre los líderes educativos sobre cómo se están utilizando los recursos y si se están mejorando los resultados de los estudiantes.

Según un informe de la Reason Foundation, el gasto total anual en escuelas públicas se acerca a 1.000 millones de dólares a nivel nacional.

Según Edunomics Lab de la Universidad de Georgetown, las escuelas públicas tienen 750.000 matriculaciones menos que en 2014. En ese mismo tiempo, el empleo en la escuela pública ha crecido en más de 600.000 puestos.

Solo alrededor de un tercio de los estudiantes obtienen una puntuación igual o superior al nivel de competente en la Evaluación Nacional de Progreso Educativo en lectura, según el Consejo Directivo de la Evaluación Nacional.

El profesorado: salarios bajos y horas extras

Según la Asociación Nacional de Educación, el salario medio nacional de los profesores alcanzará los 72.030 dólares en 2024, un 26,9% más que los 58.454 dólares de 2015-16.

Los salarios medios más altos se registran en California con 101.084 dólares, Nueva York con 95.615 dólares, Massachusetts con 92.076 dólares y Washington con 91.720 dólares, según World Population Review.

Sin embargo, el National Council on Teacher Retirement informó de que, cuando se ajusta la inflación al 3%, los recientes aumentos salariales equivalen a un crecimiento de sólo el 1,5%.

A pesar de los aumentos salariales, los profesores siguen ganando menos que los profesionales con una formación similar. USAFacts informa de que la mayoría de los profesores públicos de primaria y secundaria tienen un máster, pero su salario medio es 20.000 dólares inferior al de un trabajador con un título superior.

El Instituto de Política Económica ha descubierto que las prestaciones de los profesores, incluidas las pensiones, no compensan totalmente lo que denomina una creciente penalización salarial en comparación con otros trabajadores con estudios universitarios. La brecha salarial para los profesores era del -17,1% en 2024.

Los profesores de escuelas públicas suelen trabajar unos 180 días lectivos al año en virtud de contratos anuales que incluyen descansos de verano y estacionales, aunque muchos informan de horas adicionales dedicadas a la planificación, la calificación y el desarrollo profesional.

En algunos estados, los salarios más altos de los profesores siguen estando por debajo de los 60.000 dólares, entre ellos Mississippi con 53.704 dólares, Florida con 54.875 dólares y Missouri con 55.132 dólares.

Un reciente estudio revisado por expertos publicado en Politics and Policy ha revelado que el crecimiento administrativo es más pronunciado en los estados con mayor influencia de los sindicatos de profesores.

Déficits presupuestarios, falta de inversión y exceso de burocracia

Becky Pringle, presidenta de la NEA, dijo que la disminución de los resultados en los exámenes refleja una inversión insuficiente más que un gasto excesivo.

"Los resultados de los exámenes no sólo reflejan lo que los estudiantes saben: reflejan las consecuencias de la desinversión en la educación pública", dijo Pringle en un comunicado enviado por correo electrónico a The Center Square.

Pringle pidió mayores salarios para los profesores, clases más reducidas y una mayor inversión en recursos educativos.

La NEA, que representa a más de 2,8 millones de profesores en todo el país, informó de 529,5 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2022-23, con 374,2 millones de dólares procedentes de las cuotas de sus miembros, según a Americans for Fair Treatment.

Durante el mismo periodo, Pringle ganó 495.787 dólares, unas 8,5 veces el salario medio de un profesor de escuela pública.

Rusty Brown, director de proyectos especiales de la Freedom Foundation, argumentó que el crecimiento burocrático y la influencia sindical han reducido la eficiencia y los estándares académicos.

"Cuando se tiene una burocracia masiva e inflada, la eficiencia se detiene", dijo Brown a The Center Square. Brown añadió que la cuestión no son sólo los niveles salariales, sino cómo se utilizan los fondos y si producen resultados.

Al mismo tiempo, grandes distritos escolares luchan contra déficits presupuestarios.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país, aprobó un presupuesto de 18.800 millones de dólares para 2025-26 a pesar de proyectar 15.900 millones en ingresos, lo que crea un déficit de 2.900 millones de dólares.

"Los Angeles Unified se compromete a proteger el aprendizaje de alta calidad de los estudiantes, incluso mientras enfrentamos desafíos fiscales significativos", dijo un portavoz de LAUSD a The Center Square. "Las continuas disminuciones en la inscripción de estudiantes, las reducciones en la financiación estatal y la expiración de ayudas federales críticas están creando presiones presupuestarias sustanciales para el próximo año".

"Como resultado, el distrito debe prepararse para reducciones presupuestarias responsables y estratégicas para mantener la estabilidad financiera a largo plazo", dijo el portavoz.

El superintendente Alberto Carvalho gana 440.000 dólares anuales en virtud de un contrato vigente hasta 2030, junto con beneficios adicionales de una contribución anual de 50.000 dólares a una cuenta de jubilación, y acceso a seguridad privada, coches y chófer.

Desde 2002, el gasto en educación primaria y secundaria ajustado a la inflación ha aumentado en más de un 35,8%, pasando el gasto por alumno de 14.969 a 20.322 dólares.

© Just The News.