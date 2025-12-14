Un tiroteo masivo en una playa de Australia deja al menos 12 muertos durante una celebración judía

Publicado por Diane Hernández 14 de diciembre, 2025

Al menos 12 personas murieron y 29 resultaron heridas tras un tiroteo masivo en Bondi Beach, uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Australia, durante la celebración de un festival judío por la festividad de Janucá, informaron autoridades australianas y medios locales este domingo.

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó a la AFP que entre los fallecidos se encuentra una persona que sería uno de los atacantes, mientras que dos sospechosos fueron detenidos. Hacia las 20:30 hora local, las autoridades señalaron que ya no había tiradores activos, aunque el operativo de seguridad continuaba y se pidió a la población evitar la zona.

El ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando cientos de personas se encontraban reunidas en la playa para participar del evento comunitario con motivo del inicio de Janucá. Según testigos, dos hombres vestidos de negro, armados con rifles semiautomáticos, abrieron fuego en plena zona pública.

Un video verificado por The Guardian Australia muestra a dos individuos disparando mientras cruzaban un puente cercano a la playa. En las imágenes se escuchan al menos doce detonaciones, gritos y escenas de pánico, con personas corriendo, saltando vallas y protegiendo a sus hijos.

"Cientos de personas estaban reunidas. Es un evento familiar. Se escucharon decenas de disparos y todo se volvió caos", relató al medio Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano (ECAJ), quien afirmó que el ataque no fue aleatorio, sino "muy deliberado y selectivo".

Víctimas y respuesta de emergencia

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo con 25 unidades, incluidos helicópteros y equipos de cuidados intensivos. Al menos 18 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellos St Vincent, Royal Prince Alfred y St George. Varias víctimas fueron atendidas en el lugar por heridas de bala, aunque las autoridades no han detallado aún la gravedad de los heridos.

Reacciones oficiales y preocupación por antisemitismo

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el ataque como "impactante y angustiante" y expresó sus condolencias a las víctimas. Indicó además que estaba en contacto permanente con la policía federal y con el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien también describió las escenas como "profundamente perturbadoras".

Desde el ámbito internacional, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó lo ocurrido y lo describió como un "ataque cruel contra judíos", instando a las autoridades australianas a reforzar las acciones contra el antisemitismo. En la misma línea, el embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, expresó estar "consternado y entristecido" por lo que calificó como "un acto de odio injustificable".

No obstante, las autoridades australianas aún no han confirmado oficialmente que se trate de un ataque dirigido específicamente contra la comunidad judía, aunque reconocen que ocurrió durante una celebración religiosa.