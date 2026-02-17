Un derrumbe en una base militar rusa cerca de San Petersburgo deja al menos dos muertos
Equipos de emergencia y fuerzas del orden fueron desplegados en el lugar para asistir en las tareas de búsqueda de posibles víctimas.
Un edificio perteneciente a la policía militar rusa se derrumbó este martes en una base ubicada en Sertolovo, en la región de Leningrado, al norte de San Petersburgo, informó el gobernador regional, Alexandre Drozdenko, mientras continúan las labores de rescate entre los escombros.
El incidente ocurrió dentro de una instalación militar situada en esa localidad, a pocos kilómetros de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Equipos de emergencia y fuerzas del orden fueron desplegados en el lugar para asistir en las tareas de búsqueda de posibles víctimas, informó la AFP.
"He ordenado a las fuerzas del orden ayudar al ejército a retirar los escombros y rescatar a las víctimas del derrumbe de un edificio de la policía militar situado en la base militar de Sertolovo", señaló Drozdenko en un mensaje publicado en Telegram.
El funcionario agregó que las causas del colapso aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.
Víctimas sin confirmar oficialmente
Medios locales rusos reportaron preliminarmente que al menos dos personas habrían muerto como consecuencia del derrumbe, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.
Imágenes difundidas por medios regionales muestran parte de la estructura colapsada, con secciones del edificio completamente destruidas.
Investigación en curso
En Rusia, los derrumbes de edificios han ocurrido ocasionalmente por diversas causas, incluyendo fallas estructurales o explosiones accidentales, como fugas de gas. Sin embargo, el contexto de la guerra en Ucrania ha aumentado la atención sobre cualquier incidente en instalaciones militares.
Las autoridades regionales indicaron que las operaciones de rescate continúan y que se proporcionará información adicional conforme avance la investigación oficial.