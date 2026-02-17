Un derrumbe en una base militar rusa cerca de San Petersburgo deja al menos dos muertos

Vista del lugar donde se derrumbó el edificio de la policía militar en los terrenos de una base militar en Sertolovo AFP

Publicado por Virginia Martínez 17 de febrero, 2026

Un edificio perteneciente a la policía militar rusa se derrumbó este martes en una base ubicada en Sertolovo, en la región de Leningrado, al norte de San Petersburgo, informó el gobernador regional, Alexandre Drozdenko, mientras continúan las labores de rescate entre los escombros.

El incidente ocurrió dentro de una instalación militar situada en esa localidad, a pocos kilómetros de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Equipos de emergencia y fuerzas del orden fueron desplegados en el lugar para asistir en las tareas de búsqueda de posibles víctimas, informó la AFP.

"He ordenado a las fuerzas del orden ayudar al ejército a retirar los escombros y rescatar a las víctimas del derrumbe de un edificio de la policía militar situado en la base militar de Sertolovo", señaló Drozdenko en un mensaje publicado en Telegram.

El funcionario agregó que las causas del colapso aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

Víctimas sin confirmar oficialmente

Medios locales rusos reportaron preliminarmente que al menos dos personas habrían muerto como consecuencia del derrumbe, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.

Imágenes difundidas por medios regionales muestran parte de la estructura colapsada, con secciones del edificio completamente destruidas.