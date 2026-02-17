Irán asegura que acordó con EEUU "los principios rectores" para un acuerdo

Publicado por Williams Perdomo 17 de febrero, 2026

Irán dijo el martes que no se ha fijado una fecha para una tercera ronda de conversaciones con Estados Unidos. La situación se daría debido a que ambas partes elaborarán borradores de textos para un posible acuerdo antes de fijar una fecha.

"No se ha fijado una fecha específica" para la tercera ronda, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, a la televisión estatal.

"Se acordó que ambas partes seguirían trabajando en los borradores de texto para un posible acuerdo, tras lo cual se intercambiarían los borradores y se fijaría una fecha para la tercera ronda".

En ese sentido, Araghchi explicó que en las últimas conversaciones con Estados Unidos acordaron "un conjunto de principios rectores" que allanarían el camino para un acuerdo.

"Finalmente, pudimos llegar a un amplio acuerdo sobre un conjunto de principios rectores, sobre la base de los cuales avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible acuerdo", dijo Araghchi a la televisión estatal.

"Puedo decir que, en comparación con la ronda anterior, se plantearon debates más serios y el ambiente fue más constructivo", añadió.

Las negociaciones Teherán y Washington celebraron este martes una segunda ronda de negociaciones, que comenzaron a principios de este mes, después de que las conversaciones del año pasado fracasaran tras el ataque de Israel a Irán en junio, que desencadenó una guerra de 12 días.



En esa guerra, Estados Unidos se unió brevemente a Israel en ataques contra instalaciones nucleares iraníes clave.

Las últimas conversaciones se llevaron a cabo después de que Washington desplegara un grupo de portaaviones en Medio Oriente tras la mortífera represión del mes pasado por parte de Irán contra las protestas antigubernamentales, desatadas inicialmente por dificultades económicas.

Durante la entrevista con la televisión estatal, Araghchi dijo que las dos partes han iniciado un camino hacia un acuerdo, pero señaló que "esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente".