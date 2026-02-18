¿Quiénes son los primeros siete integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano?

Publicado por Virginia Martínez 18 de febrero, 2026

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano (HFHOF) anunció oficialmente a los siete integrantes de su clase inaugural de 2026, quienes serán homenajeados el próximo 5 de mayo de 2026, durante la Celebración de Fútbol en la sede de los Las Vegas Raiders en Henderson, Nevada, el Cinco de Mayo.

"Este salón de la fama fue creado para reconocer el profundo impacto que los atletas y líderes hispanos han tenido en el deporte", afirmó Sandy Nunez, presidenta del comité de selección. Además de las leyendas, el evento premiará a los jugadores del año: Nik Bonitto (profesional), Fernando Mendoza (universitario) y Ryan Estrada (preparatoria).

Esta clase histórica reconoce a figuras que han servido como pioneros y modelos a seguir para la comunidad hispana en el país. Los siete investidos son, según detalló el HFHOF:

Steve Van Buren - ascendencia hondureña

Posición: corredor

Equipo NFL: Eagles (1944-51)

(1944-51) Universidad: Louisiana State University

Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 1965)

2× Campeón de la NFL – Eagles de Filadelfia (1948, 1949)

5× Primera Selección All-Pro

4× Líder en Carreras de la NFL

Miembro de los equipos del 75º y 100º aniversario de la NFL, así como del equipo de la década de 1940

Se retiró como el líder histórico de la NFL en yardas terrestres y anotaciones de carrera en ese momento

Primer jugador con dos temporadas de 1.000 yardas

Aún mantiene el récord de Philadelphia de touchdowns terrestres (69).

Jim Plunkett - ascendencia mexicana

Posición: mariscal de Campo

Equipos NFL: New England Patriots (1971-75), San Francisco 49ers (1976-77), Oakland-Los Angeles Raiders (1978-86)

(1971-75), 49ers (1976-77), (1978-86) Universidad: Stanford University

2× Campeón del Super Bowl – Raiders (XV, XVIII)

MVP del Super Bowl XV

Novato Ofensivo del Año de la NFL (1971)

Primera selección general en el Draft de la NFL de 1971

Jugador Regreso del Año de la NFL en 1980

Tom Fears - ascendencia mexicana

Posición: receptor

Equipo NFL: Los Angeles Rams (1948-56)

(1948-56) Universidad: Santa Clara University, UCLA

Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 1970)

Primer jugador nacido en México incluido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional

Selección del primer equipo en el equipo de la década de 1950 de la NFL

Atrapó el pase de touchdown de 73 yardas que dio la victoria en el Campeonato de la NFL de 1951 de los Rams sobre Cleveland

Lideró la NFL en yardas por recepción (1949), recepciones (1950, 1951)

Estableció récords de la NFL para recepciones en una temporada en 1949 (77) y 1950 (84)

Tom Flores - ascendencia mexicana

Posición: entrenador en jefe / ex mariscal de campo

Equipos NFL (como jugador): Oakland Raiders (1960-61, 63-66), Buffalo Bills (1967-69), Kansas City Chiefs (1969)

(1960-61, 63-66), (1967-69), (1969) Equipos NFL (como entrenador en jefe): Oakland-Los Angeles Raiders (1979-87), Seattle Seahawks (1992-1994)

(1979-87), (1992-1994) Universidad: University of the Pacific

Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 2021)

El primer mariscal de campo titular hispano en la historia del fútbol americano profesional (Oakland en 1960)

(Oakland en 1960) Lanzó para casi 12.000 yardas con 93 pases de touchdown en 106 juegos de carrera (68 como titular)

2× Campeón del Super Bowl como entrenador en jefe — Raiders (SB XV y XVIII)

El primer entrenador en jefe hispano de la NFL y el primero en ganar un Super Bowl

Llevó a los Raiders a cinco apariciones en playoffs en total y ganó el 73 por ciento de sus juegos de postemporada

El primer gerente general hispano de la NFL (Seattle 1989-94)

Ted Hendricks - ascendencia guatemalteca

Posición: linebacker

Equipos NFL: Baltimore Colts (1969-73), Green Bay Packers (1974), Oakland-Los Ángeles Raiders (1975-83)

Universidad: University of Miami

Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 1990)

4× Campeón del Super Bowl – (VI, XI, XV, XVIII)

8× Selección al Pro Bowl

4× Primera Selección All-Pro

Registró 26 intercepciones en su carrera y bloqueó un récord de la NFL de 25 patadas

Miembro de los equipos del 75º y 100º aniversario de la NFL, así como de los equipos de la década de 1970 y 1980

Ron Rivera - ascendencia mexicana y puertorriqueña

Posición: entrenador en jefe / ex linebacker

Equipo NFL (como jugador): Chicago Bears (1984-92)

Equipo NFL (como entrenador en jefe): Carolina Panthers (2011-19) & Washington (2020-23)

Universidad: University of California-Berkeley

Campeón del Super Bowl XX con los Bears (1985)

Llevó a Carolina al Super Bowl L y tres títulos de la NFC Sur

Entrenador en jefe con más victorias en la historia de Carolina (76) y llevó a Washington al título de la NFC Este en 2020

Jugó como linebacker en la NFL durante 9 temporadas (Bears 1984–92)

Anthony Muñoz - ascendencia mexicana

Posición: tackle ofensivo

Equipo NFL: Cincinnati Bengals (1980-1992)

Universidad: University of Southern California

Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Clase de 1998)

11× Selección al Pro Bowl

9× All-Pro

Nombrado al Equipo de la Década de 1980 de la NFL

Considerado como uno de los mejores linieros ofensivos en la historia de la NFL

Miembro de los equipos del 75º y 100º aniversario de la NFL