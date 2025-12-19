Los legisladores de la Cámara responden al ataque en Sídney con una resolución y propuestas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de diciembre, 2025

Los legisladores de la Cámara respondieron a el ataque a una celebración de Janucá en Sídney con nuevas propuestas para combatir el antisemitismo en Estados Unidos y una medida de condena del tiroteo.

El miércoles, el presidente y el principal miembro de la minoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara presentaron una resolución bipartidista en la que instan al gobierno australiano a proteger a su comunidad judía y reafirman el apoyo de la Cámara para combatir el antisemitismo a nivel interno.

"Como cristiano, me solidarizo con la comunidad judía de Australia y con las familias de quienes perdieron la vida en un momento destinado a la celebración", declaró el representante Brian Mast (republicano de Florida), presidente del comité.

"Este atroz ataque es otro recordatorio más del arraigo persistente que tiene el flagelo del antisemitismo en todo el mundo", afirmó.

El miembro de rango Gregory Meeks (D-N.Y.) dijo que "Estados Unidos debe mantenerse firme con nuestros aliados australianos contra la violencia antisemita dondequiera que ocurra".

Un par de propuestas presentadas el jueves pretenden mejorar los esfuerzos nacionales para combatir el odio a los judíos.

El proyecto de ley exigiría al Departamento de Educación que audite a las universidades que reciben frecuentes quejas por discriminación y obligue a las universidades a comunicar más información sobre las denuncias de derechos civiles e informar mejor a los estudiantes de sus derechos.

Los representantes Don Bacon (republicano por Nebraska), Lucy McBath (demócrata por Georgia), Juan Ciscomani (republicano por Arizona) y Haley Stevens (demócrata por Michigan) copatrocinaron el proyecto de ley, que además cuenta con el respaldo de la Liga Antidifamación, el Comité Judío Americano, el Consejo Judío para Asuntos Públicos y las Federaciones Judías de América del Norte.

Una propuesta partidista, encabezada el jueves por el representante Jerry Nadler (demócrata por Nueva York), crearía una nueva “Oficina del Coordinador Nacional para Combatir el Antisemitismo” dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos y acusa a la Administración Trump de utilizar falsamente denuncias de odio contra los judíos para atacar a sus adversarios políticos.

"A pesar de la crisis real y documentada de antisemitismo, ha existido un patrón sistemático de instrumentalización de las acusaciones de antisemitismo por parte de la Administración Trump para perseguir objetivos políticos ideológicos y partidistas no relacionados con la protección de las comunidades judías frente a la discriminación y el odio, incluidos ataques a instituciones educativas por desacuerdos políticos, la supresión de expresiones protegidas constitucionalmente y la imposición de conformidad ideológica", dice la legislación.

"El Departamento de Educación ha iniciado investigaciones contra aproximadamente 60 instituciones de educación superior, no principalmente para proteger a los estudiantes judíos de la discriminación, sino para utilizar la falsa premisa de acusaciones de antisemitismo como pretexto para forzar la eliminación de programas académicos relacionados con la diversidad y los estudios de Medio Oriente", agrega el texto.

JNS solicitó comentarios a los Departamentos de Justicia y Educación.

Nadler describió la ley como una respuesta "progresista" al ataque en Sidney.

"Este proyecto de ley demuestra que los moderados y los alineados con el actual gobierno israelí no gozan del monopolio de la lucha contra el antisemitismo y el odio", declaró Nadler.

Reps. Rosa DeLauro (D-Conn.), Becca Balint (D-Vt.) y Maxwell Frost (D-Fla.) copatrocinaron la legislación.

