El analista político Art Estopiñán, sobre las negociaciones entre EEUU y Cuba: “Al pueblo cubano ya le toca la libertad, gracias a Trump y a Rubio”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y exjefe de staff del Congreso de los Estados Unidos Art Estopiñán, con quien conversó sobre las actuales negociaciones entre la Administración del presidente Donald Trump con el régimen comunista de Cuba, en medio de una crisis que el país caribeño está sufriendo tras décadas no solo de represión y corrupción, sino también de medidas económicas fallidas.

“El pueblo cubano está ansioso por tener libertad y democracia. Han sido oprimidos por más de 60 años y ya les toca la libertad, gracias al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. […] Muchos más países van a poder respirar con más libertad ya que Cuba tiene sus tentáculos en Colombia o en México. Cuba es la menta y cerebro de varios grupos terroristas en el hemisferio. […] Los votantes hispanos deben tomar cuenta en las elecciones de noviembre: ¿Quiénes son los que liberaron a Venezuela de Maduro?, los republicanos. ¿Quiénes liberarán a Cuba del comunismo?, los republicanos. […] La Administración Trump, en mi opinión, está colaborando con líderes dentro de Cuba que serán futuros líderes del país”, dijo Estopiñán.

