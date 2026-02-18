Eric Trump invierte en el fabricante israelí de drones XTEND, en un acuerdo multimillonario para salir a bolsa

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de febrero, 2026

Eric Trump, hijo del presidente estadounidenseDonald Trump, invierte en el fabricante israelí de drones XTEND como parte de un acuerdo de 1.500 millones de dólares para sacar la empresa a bolsa.

Los drones de XTEND se han utilizado durante operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, por ejemplo en cartografía, exploración de edificios y neutralización de trampas explosivas. Algunos de los drones se comercializan como unidades de "bajo coste por muerte".

El Departamento de Defensa de EE.UU. ha hecho hincapié en la importancia y la centralidad de los drones en las guerras actuales y futuras. XTEND afirma haber conseguido en noviembre un contrato multimillonario del Pentágono para sus kits de drones "unidireccionales" especialmente construidos para pequeños equipos tácticos en "operaciones de guerra irregular".

La empresa compite ahora por más, ya que XTEND se encuentra entre las 25 empresas invitadas a participar en la primera fase del Programa de Dominio de Drones del departamento.

XTEND, que abrió unas instalaciones en Florida, se fusiona con JFB Construction como parte del acuerdo de inversión.

"Al fusionarse con JFB Construction, adquirimos los recursos necesarios para ampliar nuestra capacidad de fabricación en Estados Unidos y acceder a los mercados públicos estadounidenses, declaró Aviv Shapira, cofundador y consejero delegado de XTEND.

XTEND pretende salir a bolsa a través de la cotización de JFB en el Nasdaq.

Trump apareció como inversor estratégico en la operación, uniéndose a su hermano, Donald Trump Jr., en el sector de los drones. Este último es inversor y asesor en Unusual Machines, otra empresa de drones.

No hubo ningún anuncio inmediato sobre el posible aislamiento de conflictos de intereses, dada la participación del menor de los Trump en contratos aprobados por el Gobierno de su padre.

©️JNS