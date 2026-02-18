La policía arresta a un joven de 18 años que corrió hacia el Capitolio con una escopeta

Publicado por Williams Perdomo 18 de febrero, 2026

Las autoridades informaron de que oficiales de la Policía del Capitolio (USCP) rodearon y arrestaron a un hombre que corrió hacia el Capitolio con una escopeta cargada. El sospechoso también tenía múltiples rondas de munición y un chaleco estilo táctico.

De igual manera, las autoridades explicaron que los agentes de la USCP encontraron la camioneta del sospechoso frente al Jardín Botánico, en la avenida Maryland. Hallaron, asimismo, una máscara de gas y un casco dentro del vehículo.

“El verano pasado, realizamos un ejercicio de amenaza activa en la fachada oeste del Capitolio de los Estados Unidos, en el mismo lugar donde los oficiales detuvieron al sospechoso”, declaró el jefe de policía del Capitolio, Michael Sullivan. “Estos ejercicios, ahora rutinarios, se planifican mensualmente y en diferentes áreas del complejo del Capitolio para mantener a nuestros oficiales preparados ante posibles amenazas como esta”.

Además, se conoció que el sospechoso, Carter Camacho, de 18 años, fue arrestado por actividades ilegales, portar un rifle sin licencia, arma de fuego no registrada y municiones no registradas. La Sección de Evaluación de Amenazas de la USCP está investigando para determinar el motivo del sospechoso.