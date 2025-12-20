La intifada global

19 de diciembre, 2025

¿Cuántas llamadas de atención necesita alguien? El tópico de que la masacre de Janucá en Bondi Beach fue sólo eso es singularmente inapropiado.

Australia y Occidente han recibido una llamada de atención tras otra. Desde los ataques dirigidos por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las sinagogas australianas han sido atacadas con bombas incendiarias; como en otros lugares, las marchas antiisraelíes han coreado regularmente a favor del asesinato masivo de judíos; y en los campus, estudiantes y académicos judíos han sido acosados e intimidados.

La importancia de todo esto ha sido ignorada por los gobiernos occidentales, que han metido la cabeza cada vez más profundamente en la arena. Pero ahora los ataques se han disparado.

En Gran Bretaña, en Yom Kippur, dos judíos murieron en un ataque islamista a una sinagoga. El pasado sábado, dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense murieron y tres resultaron heridos por un terrorista del ISIS en las fuerzas de seguridad sirias.

El pasado viernes por la noche, un agresor que gritaba insultos antisemitas disparó unas 20 veces contra una casa judía privada en Redlands, California, que estaba decorada para Janucá.

Esta semana, estudiantes de yeshivah fueron asaltados en el metro de Nueva York cuando regresaban de un evento de Janucá. En otro ataque, un hombre judío fue apuñalado en el barrio de Crown Heights de Brooklyn, Nueva York, por un atacante que declaró: "No pasa nada si se repitiera el Holocausto".

Dos estudiantes de Universidad de Brown fueron asesinados en un ataque contra la clase de economía de un profesor que también imparte cursos de estudios judíos. Un profesor judío de física nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts fue asesinado a tiros dentro de su casa; hay informes no confirmados de implicación iraní.

Durante una celebración de Janucá en Ámsterdam, decenas de violentos manifestantes antiisraelíes fueron detenidos después de que la policía tuviera que rodear físicamente a familias judías para protegerlas. Se han frustrado complots terroristas islámicos en mercados navideños alemanes y polacos.

En otras palabras, esta es una intifada global. Para los judíos de la diáspora, es una emergencia. Pero también es una última advertencia para que Occidente se tome mucho más en serio el extremismo islámico como un peligro para todos.

Se ha convertido en una crisis mundial debido a un clima de impunidad. Desde hace más de dos años, las calles están colonizadas por manifestantes que claman por el asesinato de judíos y la yihad contra Occidente. Todo esto se ha encogido de hombros en gran medida como "libertad de expresión".

El mismo día de la masacre de Bondi Beach, donde 15 personas fueron asesinadas y tres veces más resultaron heridas, los manifestantes marcharon en la ciudad británica de Birmingham tras una pancarta en la que se leía"Brum [Birmingham] dice una solución, revolución intifada".

Los atentados del 7 de octubre actuaron como una señal galvánica para los islamistas de que ya tenían a la vista una victoria final sobre Israel y Occidente. El modo en que las élites políticas e intelectuales de Occidente se tragaron sus mentiras difamatorias y obsesivas sobre Israel, convirtiéndolo en un Estado paria por atreverse a defenderse del genocidio y reaccionando con indiferencia ante la escalada de abusos contra los judíos, les envalentonó e incentivó a intensificar su intimidación y sus ataques.

Muy pocos se dan cuenta de que para los islamistas, la destrucción de los judíos, que ellos entienden que son fundamentales para la civilización occidental, es la condición previa necesaria para su destrucción.

Desde Sayed Qutb, el teórico islámico de principios del siglo XX que inspiró el islam extremista moderno, hasta Osama bin Laden y la Carta de Hamás, los yihadistas islámicos han dicho que su guerra es contra la modernidad, que es un bacilo portado por Occidente. Y detrás tanto de la modernidad como de Occidente están los judíos.

Es importante reconocer a los muchos musulmanes que no tienen nada que ver con el extremismo islámico. El héroe de Bondi Beach, que abordó al hombre de 50 años que perpetró el atentado junto con su hijo de 24, y lo desarmó con sus propias manos, es al parecer un musulmán de origen sirio.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los atentados terroristas cometidos en el mundo lo son en nombre del Islam. La historia del islam como religión de guerra nos dice que el terrorismo actual no es una aberración de un puñado de extremistas.

Tras la masacre de Bondi Beach, ha habido un coro de imanes declarando que este ataque era contrario a las enseñanzas islámicas.

Pero eso no es cierto. El extremismo islamista -o la difusión de los preceptos islámicos mediante la violencia al resto del mundo- se fundamenta en textos y preceptos defendidos por todas las autoridades islámicas. Los versículos belicosos del Corán, incluidos los que ordenan matar a los infieles y odiar a los judíos, se consideran superiores a los versículos más pacíficos.

Es cierto que muchos musulmanes no interpretan su religión de este modo. Muchos simplemente ignoran sus preceptos religiosos.

Aun así, ninguna autoridad islámica ha repudiado estos textos belicosos. Y no faltan imanes en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos que predican el odio y el asesinato contra los judíos y Occidente sin que las autoridades estatales o islámicas les hagan caso.

En Australia, un erudito islámico, Wissam ("Abu Ousayd") Hadad, predicó en noviembre de 2023 que los judíos eran "ratas" y "cobardes" que controlaban los medios de comunicación y los bancos, y que necesitaban que continuara la guerra para ganar dinero.

En Gran Bretaña, se ha documentado a imanes refiriéndose a Israel como un "violador" que sólo sufrió un "rasguño en la cara" en los atentados del 7 de octubre; rezando por la victoria sobre los "malditos" judíos e infieles, afirmando: "Dispersadlos y destrozad sus grupos, y destruid sus casas y hogares, abatidlos y castigadlos como hacéis con los criminales"; y predicando que era "obligatorio" que los líderes musulmanes apoyaran la yihad y alabando a Hamás como "héroes".

Al parecer, en el Centro Islámico de Kansas, un imán proclamó que "Gaza ha comenzado una nueva página de yihad y sacrificio" y luego rezó por la destrucción de "los criminales sionistas."

¿Están todos estos imanes contraviniendo las enseñanzas islámicas? Difícilmente.

Tras la atrocidad en Australia, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo: "Todas las naciones deben permanecer unidas contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso estamos haciendo". La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, ha hablado con una franqueza refrescante al afirmar que el extremismo islámico es incompatible con la democracia occidental.

Puede parecer una afirmación de lo más obvio. Pero el problema es que muy pocos líderes occidentales han denunciado explícitamente este problema. Y ninguno de ellos ha tomado las medidas necesarias para atajarlo.

Trump ha empezado por deportar a los extremistas. Pero Washington podría hacer mucho más. Y los gobiernos de Gran Bretaña, Australia y Canadá han combinado una hostilidad extrema hacia Israel con una negativa incluso a identificar el extremismo islámico como un problema agudo, y mucho menos a tomar las medidas necesarias para hacerle frente.

Para empezar, un gobierno responsable y civilizado debería erradicar a estos imanes extremistas, procesándolos o deportándolos según proceda. Debería prohibir la Hermandad Musulmana y sus afiliados, junto con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Es intolerable que estos grupos subversivos o promotores del terror operen impunemente en Occidente.

Además, cualquier gobierno responsable y civilizado debería denunciar las mentiras difamatorias sobre Israel como el tejido de falsedades que son y como arma de guerra para destruir a Israel mediante la deslegitimación

Sin embargo, los propios gobiernos británico, australiano y canadiense han estado promoviendo estas mentiras, avivando así las llamas de la histeria asesina islamista sobre Israel y los judíos.

El mundo judío debería también denunciar a aquellos de su propia comunidad que, sin saberlo, prestan su apoyo a la embestida islamista.

El peligro para los judíos no es sólo un ataque físico. Lo que estamos presenciando es un ataque total, no sólo contra Israel, sino contra el judaísmo, por parte de obsesivos antiisraelíes, tanto dentro como fuera de la comunidad judía, que tratan de oponer el judaísmo al sionismo.

Dado que el judaísmo constituye la fusión inseparable del pueblo, la fe y la tierra, oponerlo al sionismo —el derecho de los judíos a la autodeterminación en su patria ancestral— es un intento de arrancar el alma misma del judaísmo.

Si la lucha para erradicar el antisemitismo ha de significar algo más que tópicos huecos, entonces debe consistir en tolerancia cero para el extremismo islámico y tolerancia cero para la deslegitimación del único Estado judío del mundo.

©JNS