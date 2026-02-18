El sospechoso del tiroteo en la pista de hielo de Rhode Island compartió mensajes antisemitas y racistas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de febrero, 2026

Robert Dorgan, de 56 años, el sospechoso de un tiroteo mortal en un partido de hockey de un instituto de Rhode Island el lunes, había compartido "miles" de mensajes antisemitas y racistas en Internet, según el New York Post.

Dorgan, que se identificó como "Roberta Esposito", presuntamente abrió fuego durante un partido en una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, matando a dos personas e hiriendo a otras tres antes de quitarse la vida, dijeron las autoridades.

El Post informó de que la cuenta de Dorgan en las redes sociales incluía "comentarios preocupantes" contra el odio antitrans, así como contenido extremista y racialmente ofensivo, incluido el apoyo a la ideología nazi. Un día antes del tiroteo, respondió a un vídeo en el que se alababa a Adolf Hitler utilizando un insulto asiático.

En la cuenta de Dorgan también aparecían referencias al "poder blanco" y al "orgullo blanco en todo el mundo", así como un vídeo republicado de individuos haciendo un saludo al estilo nazi.

En otra publicación de la noche anterior al ataque, Dorgan pareció amenazar con la violencia en respuesta a otro usuario que llamó hombre a la representante Sarah McBride (demócrata de Delaware), miembro transgénero del Congreso. "Seguid machacándonos. Pero no se pregunten por qué nos volvemos locos", escribió Dorgan.

La policía dijo que Dorgan disparó mortalmente a dos miembros de su familia, entre ellos uno de sus hijos y la madre del niño. Los otros tres permanecen hospitalizados en estado crítico.

Aunque las autoridades no han identificado públicamente un motivo, el tiroteo se produjo "tras años de acaloradas disputas judiciales sobre su identidad trans", según el Post.

