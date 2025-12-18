Solidaridad mundial: más de dos millones de dólares para Ahmed Al Ahmed, el héroe que enfrentó al terrorista en Bondi

Publicado por Williams Perdomo 18 de diciembre, 2025

Una campaña de recaudación para el héroe de Bondi, Ahmed Al Ahmed, ya ha recolectado más de dos millones de dólares. De acuerdo con la plataforma GoFundMe, se han realizado al menos 43.000 donaciones individuales a una campaña de financiación colectiva, incluido un máximo de 99.999 dólares del multimillonario estadounidense Bill Ackman.

"En un momento de caos y peligro, Ahmed al-Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros", explica la campaña de recaudación.

En medio del caos, los disparos y el terror desatado durante el atentado terrorista contra la celebración de Janucá en Bondi Beach, el hombre hizo lo impensable: corrió hacia el tirador.

Ahmed al Ahmed es un frutero de 43 años, padre de dos niñas. Desarmó a uno de los atacantes y se convirtió en el rostro del coraje civil tras un ataque que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos en la playa más popular de Australia.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde durante el evento 'Janucá junto al mar', al que asistían más de 1.000 personas. Dos hombres armados -Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24- abrieron fuego contra la multitud en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía.

El heroísmo tuvo un costo. Durante el forcejeo, Ahmed recibió entre cuatro y cinco disparos en el hombro, el brazo y la mano, según relataron sus padres a ABC News. Varias balas quedaron alojadas en el cuerpo y algunas impactaron cerca del hueso. Fue sometido a cirugía de urgencia y permanece hospitalizado, a la espera de dos o tres intervenciones más, de acuerdo con su familia y con Seven News Australia.