Trump presiona a Google para que restablezca a la cadena hispana Univision en YouTube TV

Publicado por John Solomon 5 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump presionó el sábado por la noche a Google para que restablezca a Univision en su plataforma YouTube TV, sugiriendo que la cadena hispana había sido útil en su esfuerzo por ganar las elecciones de 2024.

"Espero que Univision, una gran y muy popular cadena hispana, pueda REGRESAR al muy increíble Google/YouTube", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "La han sacado de su paquete, lo cual es MUY MALO para los republicanos en las próximas midterms".

"Se portaron muy bien conmigo con su especial político, el mejor valorado de la historia, y marqué un récord republicano en voto hispano. Google, en aras de la JUSTICIA, por favor, ¡deje volver a Univision! Presidente DJT", añadió.

YouTube TV suscitó duras críticas de los republicanos el miércoles, cuando eliminó las cadenas de televisión locales de Univision de su paquete principal en medio de una disputa contractual.

Univision es la mayor cadena de televisión en español de Estados Unidos. Su empresa matriz es TelevisaUnivision, que se formó tras una fusión con Televisa.

"TelevisaUnivision tiene más de 160 millones de suscriptores y miles de millones de visualizaciones en YouTube, donde generan ingresos publicitarios por sus contenidos", dijo YouTube en un comunicado, según Variety. "En nuestro servicio de suscripción de televisión en directo de pago, YouTube TV, sin embargo, TelevisaUnivision sólo representa una pequeña fracción del consumo global. Dado que no hemos llegado a un nuevo acuerdo con ellos, nuestro contenido ya no está disponible en YouTube TV."

El contenido de Univision sigue disponible en YouTube, donde el canal principal cuenta con 6,94 millones de suscriptores.

TelevisaUnivision critica a YouTube

TelevisaUnivision condenó a YouTube TV por eliminar su contenido del servicio de pago, diciendo que "YouTube TV de Google se ha negado a hacer lo correcto y ha eliminado a Univision de su plataforma, despojando a millones de televidentes hispanos de noticias, deportes y entretenimiento en español en el que confían diariamente".

TelevisaUnivision criticó además la medida a la luz del actual cierre del Gobierno, alegando que privaría a sus espectadores de fuentes cruciales de información durante un período de incertidumbre política. Aunque YouTube no abordó consideraciones políticas en su declaración, Univision sugirió anteriormente que temía represalias políticas por haber celebrado un town hall con el presidente Donald Trump en 2024.

"Nos preocupa que la propuesta de Google limite el acceso de la comunidad hispana a voces diversas. Como saben, Univision está orgullosa de su galardonada división de noticias y su compromiso de estar abierta a todas las voces políticas", dijo TelevisaUnivision en un memorando en septiembre. "Ese enfoque fue criticado por algunos en la izquierda, particularmente en relación con el surgimiento de los votantes hispanos como un voto que cambió a la derecha en 2024, un factor importante en la victoria de Trump en las presidenciales y de los republicanos en el Congreso".

"Hemos escuchado preocupaciones de algunos fiscales generales estatales, responsables políticos y reguladores de que Google está involucrado en la moderación de contenidos que afectan a segmentos de votantes, como los hispanos, que apoyan cada vez más a políticos conservadores", continúa la nota. "Univision no renunciará a su compromiso de estar abierta a todas las voces al aceptar ser relegada a una distribución de segundo nivel o a acuerdos que no valoren justamente su contenido".

Texas: 'Tales represalias no serán toleradas'

Antes de la fecha límite, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, instó a YouTube TV a mantener a Univision como parte de su paquete básico de streaming. Además, sugirió que el estado podría tomar medidas si se demuestra que hay mérito detrás de las acusaciones de represalias políticas.

"Parece ser una represalia obvia a Univision por su promoción de puntos de vista diversos. En una época en la que la violencia política está en su punto más alto en décadas, durante la temporada de campañas de 2024, Univision fue una de las únicas plataformas en acoger un town hall para el entonces candidato Donald Trump", escribió. "Esa fue una decisión loable, y en la medida en que ahora YouTube TV esté utilizando su poder en el mercado para castigarla... tales represalias no serán toleradas".

John Solomon es director de Just The News.

© Just The News