Un juez federal bloqueó el despido de más de 500 empleados de Voice of America

Publicado por Santiago Ospital 30 de septiembre, 2025

Un juez federal bloqueó más de 500 despidos en Voice of America (VOA) a horas de que entraran en vigor este martes, según tenía planeado la directora interina de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), Kari Lake.

El magistrado Royce Lamberth acusó al Gobierno de incumplir órdenes judiciales previas. En abril, en respuesta a una demanda de periodistas de la agencia, el juez mandó a retomar la programación de VOA después de que el Gobierno apartara a gran parte del personal.

El juez ordenó que mientras continuara el proceso, el medio debía seguir cumpliendo su mandato de "servir como una fuente de noticias consistentemente confiable y autorizada".

"Una y otra vez, los demandados se han resistido a los esfuerzos del tribunal por obtener información sobre si han elaborado un plan para cumplir con la medida", escribió este lunes: "Ahora [...] el tribunal ya no alberga ninguna duda de que los demandados carecen de un plan para cumplir con la medida cautelar y, en cambio, han estado agotando el tiempo".

Al anunciar los despidos en agosto, Lake justificó la medida afirmando que mejoraría el servicio de la agencia y ahorraría dinero de los contribuyentes. Y prometiendo: "La USAGM seguirá cumpliendo su misión legal".

El togado afirmó este lunes que la Administración estaba incumpliendo varios elementos de los estatutos que regulan el funcionamiento de la USAGM, como la transmisión de 12 horas diarias de contenido en coreano hacia Corea del Norte. Así también como la emisión de noticias en kurdo, croata y serbio.

Además, acusó a la dirección de la agencia de mostrar una "preocupante falta de respeto" por su orden previa. El silencio con el que, asegura, respondieron a su pedido de información sería suficiente para "justificar un juicio de desacato civil". Vía que, sin embargo, se negó a seguir porque los demandados no lo habían pedido.

"Estamos muy satisfechos con la orden del juez Lamberth de suspender el proceso, lo que significa que nuestro despido no entrará en vigor el 30 de septiembre", celebraron las demandantes y empleadas de VOA Patsy Widakuswara, Jessica Jerreat y Kate Neeper.

"Creemos que el silenciamiento total de las emisiones de VOA y la eliminación de personal y expertos fundamentales van en contra de lo que pretendía el Congreso. Nuestros colegas y nuestros abogados esperan con interés la continuación del proceso ante el juez Lamberth".

Acceda a la decisión del juez