La reconocida periodista Bari Weiss asumirá la dirección editorial de CBS News tras vender The Free Press a Paramount Skydance por $150 millones

El logotipo de Paramount+ y la foto de perfil de Bari Weiss AFP / 'X'

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de octubre, 2025

Paramount Skydance está lista para dar un giro e intentar salva a la cadena CBS News. De hecho, ya tiene un nombre para liderar la transformación: la reconocida periodista Bari Weiss.

Weiss, de 41 años, conocida por su estilo combativo y por haber fundado el medio digital The Free Press tras salir del New York Times por diferencias editoriales e ideológicas, será nombrada directora editorial de la cadena en los próximos días, según diversos reportes que confirmaron la noticia.

El anuncio llegará acompañado de un acuerdo millonario: Paramount Skydance adquirirá The Free Press por unos $150 millones, en una transacción que combina acciones y efectivo.

El sitio —que Weiss fundó tras su salida del NYT y que se ha ganado gran popularidad y reconocimiento por su línea independiente, en contracorriente y crítica hacia el establishment mediático estadounidense— continuará operando de manera independiente bajo la propiedad de Paramount, aunque no se descarta una futura integración con CBS News Digital bajo el liderazgo de la propia Weiss.

La designación de Weiss supone, según los reportes, una reestructuración profunda en la cadena. La periodista, de hecho, reportará directamente al director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, rompiendo con la actual estructura tradicional en la que la presidencia de CBS News tenía el control editorial. Algunas fuentes que hablaron con el New York Post dijeron que el movimiento genera dudas sobre el futuro del actual presidente de la división, Tom Cibrowski, y abre la puerta a tensiones internas en redacciones históricas como '60 Minutes'.

Fuentes internas reconocen que la llegada de Weiss, elogiada en los últimos años en el mundo conservador por sus críticas al establishment mediático progresista y woke, podría provocar resistencias dentro de CBS.

“Es como lanzar una granada en la redacción”, dijo un veterano de la cadena al NYP.

A pesar de las especulaciones, desde Paramount aseguran que el objetivo es renovar la tercera fuerza informativa de la televisión estadounidense e incorporar voces más diversas en su cobertura. Se presume que habrá un esfuerzo por incluir más analistas conservadores en el día a día.

El acuerdo se produce tras meses de negociaciones entre Weiss y Ellison, quienes fueron vistos juntos en julio durante la cumbre de Allen & Co. en Sun Valley, evento conocido como el “campamento de verano de los multimillonarios”.

Con la adquisición, Ellison busca darle claramente un nuevo rumbo a CBS News, una cadena ampliamente cuestionada por inclinaciones ideológicas, sesgo editorial y que incluso enfrentó una demanda del presidente Donald Trump por el manejo de una entrevista a la exvicepresidente Kamala Harris.

Ahora, con Weiss al frente, el desafío inmediato es revitalizar un medio tradicional en declive y demostrar que The Free Press, con su manera fresca de hacer periodismo, puede convertirse en un activo estratégico dentro del ecosistema de Paramount.