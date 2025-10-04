El cierre del Gobierno continuará hasta, al menos, la próxima semana

Publicado por Sabrina Martin 3 de octubre, 2025

El tercer día del cierre gubernamental en Estados Unidos cerró sin avances en el Senado. Tanto la propuesta republicana, ya aprobada por la Cámara de Representantes, como la versión demócrata fracasaron este viernes al no alcanzar los votos necesarios, lo que garantiza que la paralización parcial de la Administración federal se extiende, al menos, hasta la próxima semana.

La iniciativa republicana planteaba financiar al Gobierno hasta el 21 de noviembre, mientras que la contrapropuesta demócrata limitaba la extensión a octubre e incluía la renovación de créditos fiscales vinculados a la atención médica, una de sus principales demandas. Sin embargo, ninguna alcanzó el umbral de 60 votos requerido para avanzar. Tres senadores demócratas se unieron a los republicanos para respaldar el plan de la Cámara, pero el apoyo fue insuficiente.

Un Senado en punto muerto

El líder de la mayoría, John Thune, señaló antes de las votaciones que la cámara alta probablemente no votaría durante el fin de semana si el plan republicano fracasaba. Finalmente, el Senado levantó la sesión y actualizó su calendario para incluir nuevas votaciones de procedimiento el lunes a las 5:30 p. m., primero sobre la resolución presentada por los demócratas y luego sobre la aprobada en la Cámara de Representantes.

Decisión en la Cámara de Representantes

En un esfuerzo por aumentar la presión sobre el Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, canceló los planes de que los legisladores regresaran a Washington la próxima semana. Posteriormente, el Partido Republicano de la Cámara anunció que extendería el receso hasta el 13 de octubre.

Impacto económico y administrativo

La Casa Blanca informó este viernes que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) está coordinando con los secretarios del Gabinete sobre posibles despidos en caso de que el cierre continúe. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró que se están identificando áreas donde podrían aplicarse recortes.

El jueves, el presidente Donald Trump se reunió con el director de la OMB, Russ Vought, para discutir los escenarios relacionados con los despidos.

Una de las primeras consecuencias visibles del cierre es el retraso del informe de empleo de septiembre, ya que el personal de la Oficina de Estadísticas Laborales fue colocado en licencia sin goce de sueldo.