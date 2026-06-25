Brasil golea a Escocia y se clasifica primero del Grupo C: Neymar regresa a la Canarinha tras 981 días de ausencia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de junio, 2026

Brasil disfrutó este miércoles de una fiesta completa en Miami. Goleó 3-0 a Escocia con un Vinícius Jr. inmejorable, se clasificó para dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C y volvió a contar con uno de sus mayores ídolos de las últimas generaciones: el astro Neymar Jr., cuyo regreso al pentacampeón enloqueció a la afición verdeamarela.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, ganador de Haití este miércoles por 4-2, pero con mejor diferencia de goles (+6 contra +3).

El lunes, Brasil jugará en Houston contra el segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

La pentacampeona del mundo no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una Escocia voluntariosa, pero que cometió demasiados errores en defensa, bien aprovechados por un Vini Jr. que volvió a liderar ofensivamente al seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti.

Brasil, en esta ocasión, conformó un tridente ofensivo novedoso, con Vinícius, Matheus Cunha y el joven Rayan, que fue el elegido por el italiano para suplir la baja del lesionado Raphinha: todos ellos peligrosos con la pelota, intensos en la presión y muy picantes en el 1v1.

El extremo del Real Madrid, el mejor del encuentro, fue una pesadilla para la nerviosa zaga escocesa.

En una jugada sin riesgo, el central Scott McKenna tardó demasiado en despejar un balón, Rayan interceptó su pase y Vinícius aprovechó el rechace en el área para sortear la salida del portero Angus Gunn y empujar la pelota a puerta vacía.

El regalo en el minuto 7 anticipaba una mala noche para Escocia, empeñada en asumir riesgos desde atrás. Vinícius seguía presionando y, en otro despiste de la zaga rival, creyó haber marcado el segundo, pero el VAR anuló el tanto por una falta sobre el central Jack Hendry.

Apoyada por su Tartan Army, ruidosa pese a la gran mayoría de camisetas auriverdes en las gradas, Escocia se adueñó de la pelota tras la pausa de hidratación. Lo intentó varias veces desbordando y enviando centros al área, ante un Brasil agazapado a la espera de una contra.

Pero, cuando estaba teniendo sus mejores minutos, Escocia volvió a equivocarse en la salida ante la presión de Brasil. Matheus Cunha interceptó, Bruno Guimaraes centró al segundo palo y Vinícius cabeceó a gol después de que Gunn se quedara corto al intentar cazar el balón en el aire.

La Canarinha a punto estuvo de finiquitar el partido antes del descanso con un tercer tanto, pero Rayan falló su mano a mano ante Gunn después de quitarse de encima al último defensa escocés con un gran control.

Un rugido auriverde

Escocia no bajó los brazos en la segunda parte, intentándolo una y otra vez con el juego aéreo, pero no tuvo premio. Enfrente, Vinícius buscaba el hat-trick con insistencia y tuvo varias ocasiones para conseguirlo, pero fue Cunha quien anotó el tercero tras una gran jugada de Bruno Guimaraes.

El centrocampista recibió de Casemiro, se deshizo de un defensor, condujo hasta el área y cedió la pelota al delantero del Manchester United para que marcara a placer tras fijar a la zaga.

Con el 3-0 en el bolsillo, a la afición auriverde sólo le quedaba un deseo por cumplir y Ancelotti se lo concedió en el minuto 76'.

Un rugido en las gradas anticipó lo que estaba pasando: Neymar, el astro que se había perdido el inicio del torneo por lesión, estaba a punto de sustituir a Cunha y debutar en su cuarto Mundial.

El 10, a quien se le notó bien físicamente, pero falto de ritmo, alcanzó a rematar una vez al arco, lanzar varios saques de esquina e, incluso, generar una ocasión para Vini Jr., en lo que pudo ser su primera asistencia en el torneo.

Con él en la cancha, Miami era una fiesta.

Ancelotti, satisfecho, celebró el buen juego de los suyos en declaraciones postpartido.

"Actuamos como un colectivo y esa es una cosa buena", dijo. "Ahora viene lo bonito".

Tras este partido, Brasil se clasificó primero de grupo por duodécima ocasión consecutiva en los Mundiales, una racha iniciada en España 1982.

Ahora, Brasil solo tiene una duda: ¿Podrá Neymar dejar sus problemas físicos, recuperar el ritmo e incidir en los partidos de eliminación directa como acostumbró a lo largo de su carrera? Quizás, el astro brasileño aún tiene un último baile guardado contra todo pronóstico.

Escocia, por su parte, acaba en tercer lugar con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa de ronda como uno de los ocho mejores terceros.

Su entrenador, Steve Clark, no pudo ocultar su disgusto después del encuentro.

"Estoy decepcionado por los jugadores porque no han alcanzado el nivel que pueden alcanzar", declaró.