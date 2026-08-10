Fallece a los 86 años Nelson, jugador campeón de la NBA e histórico entrenador

Publicado por AFP 9 de agosto, 2026

Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias de la NBA y cinco títulos de la NBA como jugador con los Boston Celtics, falleció el domingo, según anunció su familia. Tenía 86 años.

Nelson formó parte de los equipos campeones de la NBA con Boston entre 1966 y 1976, y los Celtics retiraron su camiseta con el número 19.

Como entrenador, Nelson terminó con un balance de 1.335-1.063 —lo que había sido un récord de la NBA hasta que Gregg Popovich lo superó en 2022— en sus etapas con Golden State, Milwaukee, Nueva York y Dallas entre 1976 y 2010.

"Don Nelson revolucionó el baloncesto de la NBA gracias a su audacia, ingenio y profunda convicción", declaró el comisionado de la NBA Adam Silver en un comunicado.

"Pasó casi 50 años en la NBA, ganando cinco campeonatos como jugador con los Boston Celtics antes de forjarse una de las carreras como entrenador más exitosas y pioneras de la historia de la liga. Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hizo, y su impacto en nuestro deporte seguirá sintiéndose durante generaciones", añadió.

Nelson, que fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2012, nunca llegó a las Finales de la NBA como entrenador, pero será recordado como una figura histórica entre los técnicos.

Steve Kerr, actual entrenador de los Warriors, recordó a Nelson como un visionario cuya influencia perdura en la era moderna de la liga.

"Don Nelson fue un auténtico innovador cuya influencia en el baloncesto aún se nota hoy en día. Siempre desafió el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el juego que otros a menudo no veían. "Gran parte de lo que ahora es habitual en la NBA moderna tiene su origen en la forma en que Nellie abordaba el juego", afirmó Kerr.

Los Celtics rindieron homenaje a la carrera como jugador de Nelson en un comunicado.

"Nellie fue un jugador completo, duro y fiable, cuya tenacidad y capacidad para "pensar el juego" quedaron plenamente de manifiesto a lo largo de sus 11 temporadas con los Boston Celtics, donde fue una pieza clave de cinco equipos campeones a lo largo de dos épocas", afirmaron los Celtics.

Los Bucks rindieron homenaje a la primera etapa de Nelson como entrenador en la NBA.

"Durante sus 11 temporadas como entrenador de los Bucks, entre 1976 y 1987, Nellie ganó dos de sus tres premios al Entrenador del Año de la NBA y se consolidó como uno de los líderes más innovadores y visionarios de la historia del baloncesto", afirmaron los Bucks.

Los Dallas Mavericks lo calificaron de innovador y leyenda cuyo "impacto nunca será olvidado", y afirmaron que dejó "una huella increíble en nuestra franquicia y en el baloncesto".