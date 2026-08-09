Publicado por Alejandro Baños 9 de agosto, 2026

Controvertidas declaraciones en la WNBA. La polémica jugadora de las Chicago Sky DiJonai Carrington escribió en redes sociales "privilegio blanco" después de ser expulsada del encuentro entre su equipo y las Indiana Fever por cometer una grave falta sobre una jugadora rival.

Carrington tuvo que abandonar la cancha tras cometer una grave falta antideportiva sobre Sophie Cunningham, jugadora de las Fever que ha expuesto públicamente su opinión en contra de la participación de hombres biológicos en competiciones femeninas.

En este enlace puede ver cómo Carrington se desentiende del juego y decide golpear con dureza a Cunningham. Acción que le costó la expulsión.

Tras el encuentro, Carrington escribió en su cuenta de Threads "privilegio blanco", etiquetando a las Fever.

La jugadora de las Sky ha sido duramente criticada por su falta y por el comportamiento que tuvo después. En vez de disculparse y admitir su error, Carrington comenzó a gritar a Cunningham sin ningún sentido.

No es la primera vez que protagoniza este tipo de actitud antideportiva sobre la cancha. En los Playoffs de la WNBA 2024, Carrington le metió el dedo en el ojo a Caitlin Clark, una de las estrellas de la liga.