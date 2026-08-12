Primarias: Mike Lindell cae en la carrera republicana para gobernador en Minnesota, pero otros candidatos de Trump obtienen victorias importantes en Wisconsin

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de agosto, 2026

Los candidatos republicanos respaldados por el presidente Donald Trump lograron varias victorias importantes en las primarias celebradas este martes en Minnesota y Wisconsin. Sin embargo, los resultados también dejaron un duro resultado en el Estado de la Estrella del Norte, donde la presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Lisa Demuth, derrotó al aliado de Trump y fundador de MyPillow, Mike Lindell, en la contienda republicana por la gobernación y avanzó a un enfrentamiento en noviembre contra la senadora demócrata Amy Klobuchar luego de que esta alcanzara fácilmente la nominación de su partido.

Lindell cayó duramente derrotado a pesar de que contaba con una ventaja inicial en los limitados sondeos públicos y había recibido el respaldo del mandatario republicano. La contienda se volvió más reñida durante las últimas semanas después de que otros republicanos plantearan dudas sobre la residencia de Lindell, incluidas preocupaciones expresadas públicamente por el presidente del Partido Republicano de Minnesota.

Las primarias de Minnesota también produjeron una importante victoria para la exreportera de banda de la NFL Michele Tafoya, quien ganó la nominación republicana para el escaño abierto del estado en el Senado de Estados Unidos. A pesar de haber perdido el respaldo republicano estatal a principios de año, Tafoya se impuso sobre un amplio grupo de candidatos que incluía a Adam Schwarze, un veterano respaldado por el Partido Republicano de Minnesota, y Royce White, candidato republicano al Senado en 2024.

Tafoya se enfrentará en noviembre a la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan, luego de que esta derrotara a la representante Angie Craig en las primarias demócratas para el Senado, con el objetivo de reemplazar a la senadora Tina Smith, quien se retira. Su victoria se suma a una serie de triunfos recientes de candidatos extremistas en primarias demócratas muy seguidas en todo el país, en lo que representa una nueva muestra de la manera en que la izquierda más radical continúa expandiéndose a lo largo y ancho del Partido Demócrata.

Ya en el segundo distrito congresional de Minnesota, el senador estatal demócrata Matt Little ganó la nominación demócrata para el escaño abierto en la Cámara de Representantes, derrotando a su colega, el senador estatal Matt Klein,quien fue multado y suspendido por Kalshi a principios de este año después de apostar en su propia campaña.

Los republicanos de Wisconsin impulsan a candidatos respaldados por Trump

En Wisconsin, el representante republicano Tom Tiffany ganó fácilmente las primarias republicanas para gobernador frente al empresario Andy Manske, preparando el terreno para un enfrentamiento en noviembre contra quien resulte ganador de las primarias demócratas.

El respaldo de Trump a Tiffany ayudó al congresista a evitar el tipo de primaria republicana conflictiva que ha perjudicado a candidatos del Partido Republicano en ciclos electorales anteriores. La campaña relativamente tranquila permitió a Tiffany pasar meses emitiendo anuncios televisivos positivos y presentándose ante los votantes antes de las elecciones generales.

Tiffany se enfrentará a la representante estatal de extrema izquierda Francesca Hong o al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, quien cuenta con el respaldo del gobernador demócrata Tony Evers.

Trump también obtuvo otra victoria en Wisconsin cuando Michael Alfonso, yerno del secretario de Transporte Sean Duffy, ganó las primarias republicanas en el séptimo distrito congresional del estado. Mientras tanto, Rebecca Cooke ganó las primarias demócratas en el tercer distrito congresional de Wisconsin tras derrotar a la expresidenta del Concejo Municipal de Eau Claire, Emily Berge, para asegurar la nominación demócrata.

Los resultados de ambos estados ofrecen una primera mirada al panorama político de cara a las elecciones generales de noviembre, con varias contiendas que podrían atraer una importante atención nacional mientras republicanos y demócratas siguen compitiendo por el control de escaños estatales y congresionales clave.