El veterano anti-Trump John Larson es derrotado por un alcalde progresista tras casi tres décadas en Washington

El representante John Larson, el 27 de mayo de 2015 en La Habana.ADALBERTO ROQUE / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de agosto, 2026

El congresista demócrata John Larson, un veterano con 14 mandatos consecutivos en la Cámara de Representantes por Connecticut, sufrió una contundente derrota electoral durante la jornada de primarias de este martes.

El legislador, instalado en Washington desde la era de Bill Clinton, se vio superado por el alcalde de Hartford, Luke Bronin, quien lideró una insurgencia interna basada en la necesidad de un "cambio generacional".

El primer distrito de Connecticut, un bastión que engloba localidades como Hartford, Glastonbury, Bristol y Windsor Locks, ha permanecido inaccesible para los republicanos desde los tiempos de la administración de Dwight Eisenhower.

Sin embargo, la disputa interna expuso las fisuras de un aparato demócrata cada vez más influenciado por las agendas de la izquierda urbana y de corte progresista, que terminaron por devorar a una de sus figuras institucionales más longevas.

El costo de la obsesión anti-Trump en el Congreso

La gestión de Larson en los últimos periodos legislativos estuvo marcada por una pelea frontal y ruidosa contra las políticas republicanas y las figuras del ecosistema empresarial tecnológico.

En meses recientes, durante un debate de comisiones sobre normativas fiscales vinculadas al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el ahora derrotado congresista protagonizó un altercado en la sala de audiencias al increpar a gritos a los miembros de la bancada mayoritaria.

"Harán lo que sea que Elon Musk y Donald Trump les digan que hagan. ¿Dónde está la independencia del comité? ¿Dónde está la legislatura? Somos una rama igualitaria del gobierno", exclamó Larson en aquella ocasión, cuestionando de forma airada la influencia del mandatario y del empresario en las decisiones del Capitolio.

A esta retórica se sumó su ofensiva jurídica tras la operación de captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro. Larson llegó a introducir más de una docena de artículos de "impeachment" contra el presidente Trump, acusándolo de actos de piratería y otras transgresiones internacionales.

Esta insistente agenda de enjuiciamiento político se desarrolló de forma paralela al crecimiento en las encuestas de su rival de primarias, quien aprovechó la distracción del titular en las disputas de Washington para consolidar su base en las regiones.

Reconfiguración del mapa hacia el ala radical

La contienda interna también contó con la participación de la representante estatal Jillian Gilchrest, alineada con las posturas progresistas más militantes en materia de derechos reproductivos, y de Ruth Fortune, enfocada en el aparato educativo local.

El perfil de Luke Bronin, con antecedentes dentro de la burocracia de la administración de Barack Obama, logró sintetizar el descontento de las bases demócratas frente al "establishment" tradicional que encarnaba Larson.

De cara a las elecciones generales de otoño, el movimiento de izquierda es amplio favorito para retener el escaño frente a los republicanos.

La retadora por el GOP, la doctora especializada en tratamientos de adicciones Amy Chai, ha planteado una plataforma electoral centrada en reducir los niveles de polarización y división nacional, argumentando que la ciudadanía requiere un viraje moderado frente a las pugnas partidistas que desgastan el entorno social del distrito.