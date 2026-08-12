¿Demasiado a la izquierda? La radical Hong cae en las primarias demócratas a gobernador de Wisconsin ante el moderado David Crowley

Publicado por Israel Duro 12 de agosto, 2026

¿Es Francesca Hong el límite a la izquierda para el Partido Demócrata? Su derrota, con algunos postulados demasiado radicales incluso para los Demócratas Socialistas de América (DSA) -que evitaron respaldarla a escala nacional, al igual que Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders- ante el moderado David Crowley podría indicarlo así.

No obstante, lo ajustado del resultado (39,8% para Crowley por el 39,4% de Hong) deja lugar a la interpretación. Y no son pocos los que apuntan a fallos y bloqueos de la candidata durante la campaña como la causa final de su caída en una carrera que las encuestas le daban por ganadas.

Abolir el Día de Acción de Gracias

Más allá de sus extremismos particulares, como su intención de abolir el feriado del Día de Acción de Gracias, sobre el que ha tratado de evitar posicionarse durante la campaña, pero sin abjurar de la propuesta, Hong ha tenido dificultades para responder a preguntas complicadas durante la campaña, en gran parte por un intendo de nadar y guardar la ropa hacia el electorado más moderado demócrata.

Además, en ningún momento ha dado muestras de una gran profundidad de pensamiento o iniciativas, pareciendo más que se limitaba a cabalgar la ola socialista que está barriendo entre el Partido Azul que presentar una opción sólida y fiable para los ciudadanos.

Sin respaldo de los notables socialistas

Algo que se ha reflejado en la ausencia de respaldos oficiales de los socialistas más notables del país que no dudaron es apoyar a candidatos radicales de fuera del partido como es el caso de Abdul El-Sayed en Michigan en la carrera por un escaño en el Senado.

El programa electoral de Hong, uno de las más radicales del país, incluía la legalización de la marihuana para financiar internet de banda ancha, un banco de desarrollo estatal, cuidado infantil subsidiado, supermercados administrados por el Gobierno (emulando la propuesta de Mamdani en Nueva York), la eliminación de la deuda universitaria, Medicare para Todos, una semana laboral de 32 horas sin recorte salarial, la abolición de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la reducción de las prisiones y la policía, informa Joaquín Núñez.

Por su parte, Crowley, de 40 años, recibió un espaldarazo de último momento del gobernador saliente, Tony Evers, quien decidió no buscar un tercer mandato. Su victoria llega tras una campaña especialmente caótica dentro del Partido Demócrata. La vicegobernadora Sara Rodríguez abandonó su candidatura el 17 de julio en medio de dudas sobre el manejo financiero de su campaña. Antes de ese suceso, Crowley se había retirado el 8 de julio para respaldarla, pero luego reingresó el 18 de julio con el apoyo de Evers; y el exvicegobernador Mandela Barnes se bajó de la contienda el 30 de julio.